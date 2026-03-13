新北副秘書長張其強未請辭下輔選 侯友宜：依規請假

新北市府副秘書長張其強請假輔選國民黨新北市長參選人李四川，挨批行政不中立；新北市長侯友宜今天回應，「市府同仁」皆按規定請假。

國民黨日前正式徵召李四川參選新北市長，侯友宜核心幕僚張其強已開始請假輔選李四川。新北市議會民進黨團批評，官員在未請辭情況下請假投入輔選，讓市政體系變相成為選舉團隊，讓人質疑行政不中立。侯友宜今天參加淡水區行動治理前接受媒體聯訪回應，「市府同仁」皆按規定請假。

另外，根據媒體最新民調，新北市長選舉若國民黨與民眾黨共推李四川參選，李四川支持率勝過民進黨參選人蘇巧慧；但若藍白未整合，李四川、民眾黨參選人黃國昌及蘇巧慧同時競爭，蘇巧慧支持率將領先李四川。

侯友宜被問到是否擔心藍白若不合會影響選情時，微笑表示，「放心啦，我對李四川非常有信心」。