快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

聽新聞
0:00 / 0:00

新北副秘書長張其強未請辭下輔選 侯友宜：依規請假

中央社／ 新北13日電

新北市府副秘書長張其強請假輔選國民黨新北市長參選人李四川，挨批行政不中立；新北市長侯友宜今天回應，「市府同仁」皆按規定請假。

國民黨日前正式徵召李四川參選新北市長，侯友宜核心幕僚張其強已開始請假輔選李四川。新北市議會民進黨團批評，官員在未請辭情況下請假投入輔選，讓市政體系變相成為選舉團隊，讓人質疑行政不中立。侯友宜今天參加淡水區行動治理前接受媒體聯訪回應，「市府同仁」皆按規定請假。

另外，根據媒體最新民調，新北市長選舉若國民黨與民眾黨共推李四川參選，李四川支持率勝過民進黨參選人蘇巧慧；但若藍白未整合，李四川、民眾黨參選人黃國昌及蘇巧慧同時競爭，蘇巧慧支持率將領先李四川。

侯友宜被問到是否擔心藍白若不合會影響選情時，微笑表示，「放心啦，我對李四川非常有信心」。

新北 侯友宜 李四川 國民黨

延伸閱讀

李四川甫獲徵召戰新北 第一時間請益侯友宜、劉和然

侯市府官員請假輔選川伯未請辭 挨綠批行政中立已成笑話

李四川請益侯友宜 談新北市政與未來願景

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

相關新聞

新北副秘書長張其強未請辭下輔選 侯友宜：依規請假

新北市府副秘書長張其強請假輔選國民黨新北市長參選人李四川，挨批行政不中立；新北市長侯友宜今天回應，「市府同仁」皆按規定請...

南港發展快速 北市規畫10處社宅 交通問題待解

北市南港區發展快速，居住需求高漲，市府已規畫十處社宅、近四千戶是全市各行政區之最，北市都審會昨也審議規畫中的西新社宅，都發局指出，持續評估可用土地作為社宅；不過交通問題也待解，南港區昆陽站周邊辦公大樓愈來愈多，但路幅小，引人車爭道引亂象，交通局允諾改善。

回填瀝青渣出油 汐止橫科農民掛白布條抗議污染水源

在汐止區橫科里有一片大約3000多坪的農地，這一個月來整地的地主傾倒大量的瀝青渣回填，造成一旁農田的灌溉用水上面都浮了一層油，農民不滿水源被重油污染，根本沒辦法種菜，生計受到影響，拉白布條抗議。

淡水國小迎130週年 學童陶藝拼貼打造景觀藝術牆

為迎接淡水國小130週年的來到，學校由三至六年級八百多位學童，總計一千多件的作品燒製成陶盤，拼貼在校園外牆，打造一面公共生態藝術牆面，在校長及校友同窗會理事長帶領下，學生將自己的作品，透過藝術牆工程師傅的指導，用水泥貼在校園外牆的大型花朵上頭，作品以「環境永續、手作共創、媒體敘事、多元文化」為核心理念，讓一面校園牆面不再只是靜態的美術展示，而成為一個能被看見、被聆聽、被說故事、並持續延伸學習的教育媒介。

小鐵人騎行舊草嶺隧道 學童飽覽貢寮山海之美

為慶祝創校70周年，新北市貢寮區福隆國小今(12)日上午舉辦「福隆騎跡・騎情山海－舊草嶺隧道環狀鐵馬行」活動，並在福隆國小操場熱鬧展開，活動吸引多所學校師生共同參與，透過自行車騎行體驗貢寮山海之美，現場氣氛熱血沸騰。

侯友宜行動治理到新店及烏來 再推十四張開發與原鄉觀光翻轉

新北市長侯友宜今持續率領市府至新店區及烏來區舉辦行動治理座談會，侯友宜強調，大新店地區正處於轉型的關鍵期，從十四張整體開發到烏來泰雅民族博物館接軌國際，市府與里長並肩，全力打造安居樂業環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。