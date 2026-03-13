南港發展快速 北市規畫10處社宅 交通問題待解

北市南港區發展快速，居住需求高漲，市府已規畫十處社宅、近四千戶是全市各行政區之最，北市都審會昨也審議規畫中的西新社宅，都發局指出，持續評估可用土地作為社宅；不過交通問題也待解，南港區昆陽站周邊辦公大樓愈來愈多，但路幅小，引人車爭道引亂象，交通局允諾改善。

都發局住宅企畫科表示，南港社宅戶數居冠，主因是區內具備面積較大的可開發基地，依現有十處社宅近四千戶估算，平均一戶如以二至二點五人居住計算，將有八、九千位民眾能入住。

其中「西新社宅」離捷運昆陽站五百公尺處，一旁還有玉成國小、南港高中，北市都審會昨首次審議該案，當地西新里長胡家瑒建議再撥出些空間，提供二樓社會局兒少安置機構之用，孩子們能夠與社區有更多接觸，讓社宅、社區共融共好。委員們建議調整人行道順暢度、設街道家具等，都審會裁示下次提會再審。

隨南港高度發展，包括輝達分公司等知名公司都陸續進駐南港路頂級商辦，每到上下班尖峰，許多通勤族會從昆陽站步行昆陽街往南港路上的大樓上班，但人行道、騎樓空間窄，行人被迫走到車道邊，人車爭道，險象環生。

交通局表示，昆陽街為早期都市計畫道路，已規畫忠孝東路至市民大道間的標線型人行道；市民大道至南港路間，有部分路段有九十公分人行道、騎樓等供通行，會盡可能擴大人行通行空間。

交通局也已與都發局討論，昆陽站一號出口外未來有大型開發案將送審，初步也留通行通道，通道串連後，通勤族就可有另外選擇。