回填瀝青渣出油 汐止橫科農民掛白布條抗議污染水源

觀天下／ 觀天下
瀝青渣回填造成農田灌溉用水污染，農民掛起白布條抗議。圖／觀天下有線電視提供
瀝青渣回填造成農田灌溉用水污染，農民掛起白布條抗議。圖／觀天下有線電視提供

在汐止區橫科里有一片大約3000多坪的農地，這一個月來整地的地主傾倒大量的瀝青渣回填，造成一旁農田的灌溉用水上面都浮了一層油，農民不滿水源被重油污染，根本沒辦法種菜，生計受到影響，拉白布條抗議。

在汐止橫科路靠近交流道旁，這一個月來整地的地主傾倒大量的瀝青渣回填，造成一旁農田的灌溉用水上面都浮了一層油，農民不滿水源被重油污染沒辦法耕作，掛起白布條抗議，白色布條上寫著抗議亂倒瀝青渣，嚴重影響農作物，造成土質污染，而沿路走進去，原本的農田現在都覆蓋瀝青渣，一旁鐵圍籬內有一大片約3300多坪的農地上都是廢棄物，農民指著現在流到一旁農田裡的水說，都是油污，根本沒辦法種菜了。

民眾說，地面上黑色的部分都是瀝青渣，滲透出來的水都是油，再流到水溝，而水溝的水都是灌溉用，沿著灌溉水流到自己的土地上面的話，以後種的菜能不能吃都不知道，原本以為整地都是用泥土回填，後來水流到農田才發現，但已經來不及，油都已經流到溝裡，其中用瀝青渣回填最高的有3公尺厚。

尤其這2天天氣放晴，太陽公公露臉一曬，瀝青油都跑出來，擔心夏天一到後果不堪設想，因為周邊不少農民都是靠種菜維生，現在水源受到污染，生計受到影響，還有灌溉水是流到一旁的橫科溪，也怕魚群受到污染會死亡。

橫科里長詹清山表示，本來這塊地是農地，最近因為標售出去了，建商來整地，整地是沒關係，但是都用廢棄的瀝青渣就不行，瀝青渣是事業廢棄物，損害到農作物是很嚴重的，隔壁一些種菜的農民，現在瀝青渣的水都流到農田裡去了，因為一直以來都是用這裡的水去灌溉菜園，種菜去賣維生，現在水源受到污染，影響農民生計，希望相關單位趕快處理瀝青渣的問題。

詹清山提到，前兩天相關單位已經來會勘過，雖然地主申請要蓋停車場，不過市府交通局說還沒有通過，也就是申請還沒過就先動，還倒的是廢棄瀝青渣，危害附近水源，這也是違法的一件事，還有農地怎麼可以倒瀝青渣，希望相關單位能夠關心地方，關心農民。

