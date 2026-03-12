快訊

侯友宜行動治理到新店及烏來 再推十四張開發與原鄉觀光翻轉

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
新北市長侯友宜今持續率領市府至新店區及烏來區舉辦行動治理座談會。圖／新北民政局提供
新北市長侯友宜今持續率領市府至新店區及烏來區舉辦行動治理座談會。圖／新北民政局提供

新北市長侯友宜今持續率領市府至新店區及烏來區舉辦行動治理座談會，侯友宜強調，大新店地區正處於轉型的關鍵期，從十四張整體開發到烏來泰雅民族博物館接軌國際，市府與里長並肩，全力打造安居樂業環境。

侯友宜提到，日前剛完成新店民安段公辦都更簽約，展現市府翻新老舊環境的決心，新店區近年推動的大型區段徵收案中，十四張開發計畫正全面推進，透過大規模的整體開發，新店將串聯休閒、住宅、商業與文化機能，預計成為新北市的溪南新都心，為新店區打造全新的現代城市風貌。

在交通與生活機能方面，環狀線南環段預定於2031年完工，搭配今年1月啟用的捷運警察隊，讓通勤安全更有保障。此外，市民關心的新店第二國民運動中心已選址定案，加上已完工的「CHILL LAND 趣悠天地」，新店的生活品質正全方位提升。

隨後，市府團隊前往烏來，烏來區長周至剛表示，烏來作為全市唯一的原住民族自治區，除了強化觀光能量，更須解決民生與資源問題，烏來區里長並提議翻新美化部落入口、改善文化公園及活化閒置空間。

侯友宜強調，烏來的基礎建設必須優先到位，目前市府已補助辦理烏來織藝廊道廣場溫泉泡腳池工程，且烏來泰雅民族博物館表現優異，去年與維也納世界博物館簽署合作備忘錄（MOU），創下全國首例國際合作。

民政局長林耀長表示，自2019年行動治理以來，新店區里長反映案件共計320案，已解列304案，達成率達95%。烏來區里長反映案件共計58案，已解列52案，達成率達90%。

烏來 侯友宜

相關新聞

快跑畫面沒了？交通部擬統一調整「小綠人」 北市交通局說話了

交通部擬修訂行人號誌「小綠人」閃爍規範。對此，北市交工處表示，北市「小綠人」有調整閃爍頻率，若中央修正規範，北市也會遵循調整。

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

北市議員陳宥丞接獲陳情，一名列冊在案的獨居長輩，先前在自宅受困6小時，直到居服員進門才發現長輩已奄奄一息，陳質疑，社工早在當天早上10時就啟動警示機制，但相關單位直到下午4時才由居服員破門而入，中間6小時通報空窗，原救命機制差點錯失長輩送醫的黃金時間。

北市規畫社宅10處、近4千戶 南港戶數為何居首都之冠？

北市南港區發展快速，居住需求高漲，市府已規畫10處社宅，近4千戶是全市各行政區之最。現有5處完工、3處施工中，北市都審會今也審議規畫中的西新社宅，都發局未來將持續盤點可用土地，評估作為社宅使用。

列保護？溫州街橄欖樹齡成關鍵 文化局：報告一周出爐

台北市文化局今召開樹保委員會幹事會，針對「大安區溫州街52巷1、3、5、7號樹木」審議，樹保團體到市府大門抗議，強調列管橄欖樹已達50年，且富有人文歷史價值；台大校方則稱航照圖難以顯見為被提報的樹。文化局表示，委員將彙整意見，結果將於一個禮拜後出爐。

蔣市府人事異動 祕書長李泰興升任副市長

北市前副市長李四川投入新北市長選舉，市府昨公布由原祕書長李泰興升任副市長，市長蔣萬安昨說，這波人事重點就是「穩中求進」。知情人士指出，今年選舉年，政績是蔣萬安連任關鍵，市府人事布局打「專業牌」，人事安排勢必要縮短磨合期，落實亮點施政。

