侯友宜行動治理到新店及烏來 再推十四張開發與原鄉觀光翻轉

新北市長侯友宜今持續率領市府至新店區及烏來區舉辦行動治理座談會，侯友宜強調，大新店地區正處於轉型的關鍵期，從十四張整體開發到烏來泰雅民族博物館接軌國際，市府與里長並肩，全力打造安居樂業環境。

侯友宜提到，日前剛完成新店民安段公辦都更簽約，展現市府翻新老舊環境的決心，新店區近年推動的大型區段徵收案中，十四張開發計畫正全面推進，透過大規模的整體開發，新店將串聯休閒、住宅、商業與文化機能，預計成為新北市的溪南新都心，為新店區打造全新的現代城市風貌。

在交通與生活機能方面，環狀線南環段預定於2031年完工，搭配今年1月啟用的捷運警察隊，讓通勤安全更有保障。此外，市民關心的新店第二國民運動中心已選址定案，加上已完工的「CHILL LAND 趣悠天地」，新店的生活品質正全方位提升。

隨後，市府團隊前往烏來，烏來區長周至剛表示，烏來作為全市唯一的原住民族自治區，除了強化觀光能量，更須解決民生與資源問題，烏來區里長並提議翻新美化部落入口、改善文化公園及活化閒置空間。

侯友宜強調，烏來的基礎建設必須優先到位，目前市府已補助辦理烏來織藝廊道廣場溫泉泡腳池工程，且烏來泰雅民族博物館表現優異，去年與維也納世界博物館簽署合作備忘錄（MOU），創下全國首例國際合作。

民政局長林耀長表示，自2019年行動治理以來，新店區里長反映案件共計320案，已解列304案，達成率達95%。烏來區里長反映案件共計58案，已解列52案，達成率達90%。