快訊

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

許雅鈞遭爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水國小迎130週年 學童陶藝拼貼打造景觀藝術牆

觀天下／ 觀天下
校園外牆讓學生用自己的作品及感受來呈現，打造不一樣的校園公共藝術牆。圖／紅樹林有線電視提供
校園外牆讓學生用自己的作品及感受來呈現，打造不一樣的校園公共藝術牆。圖／紅樹林有線電視提供

為迎接淡水國小130週年的來到，學校由三至六年級八百多位學童，總計一千多件的作品燒製成陶盤，拼貼在校園外牆，打造一面公共生態藝術牆面，在校長及校友同窗會理事長帶領下，學生將自己的作品，透過藝術牆工程師傅的指導，用水泥貼在校園外牆的大型花朵上頭，作品以「環境永續、手作共創、媒體敘事、多元文化」為核心理念，讓一面校園牆面不再只是靜態的美術展示，而成為一個能被看見、被聆聽、被說故事、並持續延伸學習的教育媒介。

淡水國小校長表示，透過學校環境的變化，以及淡水國小今年將要舉辦130週年校慶，在淡水國小校友同窗會的贊助支持下，在校門口製作三朵大型花朵藝術裝置，學生在製作小陶藝作品的同時，學習校園生態故事，製作成小型陶藝作品，拼貼在大型的牆面花朵上面。

在創作歷程中，銘傳大學傳播學院USR團隊秉持大學社會責任精神，發揮影像敘事與內容製作專業，並結合外籍學生的多元文化視角，透過鏡頭記錄孩子們的創作軌跡與成長片段。而這些作品都是以校園當中的生態包括了花，樹以及鳥類為主題，充份展現學生對於環境的觀察學習。這次的公共藝術牆面，以聽見花開的聲音為主，讓學生用自己的作品及感受來呈現，而這一次每位學生在透過陶藝課程當中，製作生態陶藝作品，打造不一樣的校園公共藝術牆。

公共藝術 校園 生態 學生

延伸閱讀

屏東玉光國小推環境行動 獲台美生態學校綠旗認證

AI改變美術展 彰安國中學生畫作手機掃描動起來

一塊木頭變成一張椅子！台東公東高工學生作品台北家具展亮相

雙溪區上林國小AI敘事課程 學生用影像說校園故事

相關新聞

快跑畫面沒了？交通部擬統一調整「小綠人」 北市交通局說話了

交通部擬修訂行人號誌「小綠人」閃爍規範。對此，北市交工處表示，北市「小綠人」有調整閃爍頻率，若中央修正規範，北市也會遵循調整。

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

北市議員陳宥丞接獲陳情，一名列冊在案的獨居長輩，先前在自宅受困6小時，直到居服員進門才發現長輩已奄奄一息，陳質疑，社工早在當天早上10時就啟動警示機制，但相關單位直到下午4時才由居服員破門而入，中間6小時通報空窗，原救命機制差點錯失長輩送醫的黃金時間。

北市規畫社宅10處、近4千戶 南港戶數為何居首都之冠？

北市南港區發展快速，居住需求高漲，市府已規畫10處社宅，近4千戶是全市各行政區之最。現有5處完工、3處施工中，北市都審會今也審議規畫中的西新社宅，都發局未來將持續盤點可用土地，評估作為社宅使用。

列保護？溫州街橄欖樹齡成關鍵 文化局：報告一周出爐

台北市文化局今召開樹保委員會幹事會，針對「大安區溫州街52巷1、3、5、7號樹木」審議，樹保團體到市府大門抗議，強調列管橄欖樹已達50年，且富有人文歷史價值；台大校方則稱航照圖難以顯見為被提報的樹。文化局表示，委員將彙整意見，結果將於一個禮拜後出爐。

蔣市府人事異動 祕書長李泰興升任副市長

北市前副市長李四川投入新北市長選舉，市府昨公布由原祕書長李泰興升任副市長，市長蔣萬安昨說，這波人事重點就是「穩中求進」。知情人士指出，今年選舉年，政績是蔣萬安連任關鍵，市府人事布局打「專業牌」，人事安排勢必要縮短磨合期，落實亮點施政。

回填瀝青渣出油 汐止橫科農民掛白布條抗議污染水源

在汐止區橫科里有一片大約3000多坪的農地，這一個月來整地的地主傾倒大量的瀝青渣回填，造成一旁農田的灌溉用水上面都浮了一層油，農民不滿水源被重油污染，根本沒辦法種菜，生計受到影響，拉白布條抗議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。