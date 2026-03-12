淡水國小迎130週年 學童陶藝拼貼打造景觀藝術牆

為迎接淡水國小130週年的來到，學校由三至六年級八百多位學童，總計一千多件的作品燒製成陶盤，拼貼在校園外牆，打造一面公共生態藝術牆面，在校長及校友同窗會理事長帶領下，學生將自己的作品，透過藝術牆工程師傅的指導，用水泥貼在校園外牆的大型花朵上頭，作品以「環境永續、手作共創、媒體敘事、多元文化」為核心理念，讓一面校園牆面不再只是靜態的美術展示，而成為一個能被看見、被聆聽、被說故事、並持續延伸學習的教育媒介。

淡水國小校長表示，透過學校環境的變化，以及淡水國小今年將要舉辦130週年校慶，在淡水國小校友同窗會的贊助支持下，在校門口製作三朵大型花朵藝術裝置，學生在製作小陶藝作品的同時，學習校園生態故事，製作成小型陶藝作品，拼貼在大型的牆面花朵上面。

在創作歷程中，銘傳大學傳播學院USR團隊秉持大學社會責任精神，發揮影像敘事與內容製作專業，並結合外籍學生的多元文化視角，透過鏡頭記錄孩子們的創作軌跡與成長片段。而這些作品都是以校園當中的生態包括了花，樹以及鳥類為主題，充份展現學生對於環境的觀察學習。這次的公共藝術牆面，以聽見花開的聲音為主，讓學生用自己的作品及感受來呈現，而這一次每位學生在透過陶藝課程當中，製作生態陶藝作品，打造不一樣的校園公共藝術牆。