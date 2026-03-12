聽新聞
0:00 / 0:00
小鐵人騎行舊草嶺隧道 學童飽覽貢寮山海之美
為慶祝創校70周年，新北市貢寮區福隆國小今(12)日上午舉辦「福隆騎跡・騎情山海－舊草嶺隧道環狀鐵馬行」活動，並在福隆國小操場熱鬧展開，活動吸引多所學校師生共同參與，透過自行車騎行體驗貢寮山海之美，現場氣氛熱血沸騰。
福隆國小校長鍾敏龍指出，自2012年起，貢寮區的福連、福隆、貢寮、和美和澳底國小五校組成策略聯盟，以因應少子化的衝擊，學生透過跨校共學，除了增進同儕互動，也能資源共享，達到「1校就讀，5校共學共好」的辦學目標，今年也是本校70週年校慶，特別邀請鼻頭國小擴大辦理，而「舊草嶺隧道環狀鐵馬行」就是透過自行車區域共同校訂課程，善用自行車環狀線規劃，認識自己家鄉自然環境之美。
舊草嶺隧道環狀鐵馬道沿途生態及人文風情相當豐富，自福隆國小出發，途經「丟丟銅仔」火車山洞北口、探訪「制天險白雲飛處」古蹟，出山洞後可遠眺龜山島的石城觀景台、海蝕平臺、馬崗漁村潮間帶及極東公園、福連國小的彩虹階梯圍牆、本地信仰中心東興宮，沿路的山海風情，增進學生對家鄉的認識與了解。時值春暖花開的季節，歡迎大家利用閒暇之餘到福隆來一趟自行車之旅，絕對不虛此行。
本次活動屬於福隆國小校慶系列活動之一，同時也是已持續舉辦多年的小鐵人認證活動。活動路線規劃騎行舊草嶺隧道及周邊環狀路線，學生們在安全陪同下騎乘自行車，沿途欣賞山海景色，將貢寮壯麗的山巒與海岸風光盡收眼底，兼具運動、探索與在地環境教育意義。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。