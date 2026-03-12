快跑畫面沒了？交通部擬統一調整「小綠人」 北市交通局說話了

交通部擬修訂行人號誌「小綠人」閃爍規範。對此，北市交工處表示，北市「小綠人」有調整閃爍頻率，若中央修正規範，北市也會遵循調整。

北市交通管制工程處規劃科長李薇婷說明，先前台北市的「小綠人」從綠燈倒數變紅燈時，呈現出快跑閃爍的方式，不過被民眾反應，圖示會誤導民眾奔跑通過行穿線的情況，所以稍作調整，將閃爍畫面調慢，類似快走方式。

李薇婷說，由於「小綠人」奔跑程式，是以一組七個小綠人動作，去產生視覺暫留，在110年調整前是每秒三到四個周期循環，而調整後則是為二個周期，所以視覺上會比較放慢，也因為號誌成本考量，北市考量使用期限將到期的「小綠人」才會部分汰換。

她也說，根據調查，號誌調整之前，行人奔跑過馬路的比例是1.56％，調慢後奔跑的比例是1.12％確實有下降。

交工處補充，號誌規範是依照交通部「道路交通標誌標線號誌設置規則」來設置，若日後規則有修正，北市也會依照新的規則來做調整。

黃姓民眾說，平常過紅綠燈時，主要是看秒數，當然小綠人跟著跑時也會有點緊張，但不至於被影響也要跟著跑。另一位陳姓民眾說，看到小綠人閃爍加速，多少會有緊張感要跟著往前衝，不過仍會看馬路長短來決定。