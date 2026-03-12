獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

北市議員陳宥丞接獲陳情，一名列冊在案的獨居長輩，先前在自宅受困6小時，直到居服員進門才發現長輩已奄奄一息，陳質疑，社工早在當天早上10時就啟動警示機制，但相關單位直到下午4時才由居服員破門而入，中間6小時通報空窗，原救命機制差點錯失長輩送醫的黃金時間。

陳宥丞說，從這個個案，顯然在家安老的社會安全網出現很大的危機。因個案事發後，居服機構希望邀請老服中心共同檢討機制，避免悲劇重演，然而老服中心竟回覆「因為有重要會議，不克參加。」陳問「究竟是哪一場會議，比市民的生命安全更重要？」

社會局回應，事發當日，送餐單位送餐給長者時，發現長者未前來開門取餐及知悉10時30分緊急救援系統顯示無活動偵測之訊息(上午9時尚有)，老服中心故商請居服單位可否提前至案家服務確認長者情形，至案家時，量測長者血糖血壓正常，惟四肢無力，後居服單位協助送醫。

社會局說，本案居服單位後有邀請長照個管單位、衛生局長照中心及老服中心，召開會議釐清個案緊急事件處理流程，然首次邀約會議時間逢老服中心尚需處理獨老訪查及關懷等服務，故與居服單位協調調整開會時間，後續居服單位已與老服中心深切討論本案，並達成未來合作方式及精進個案處遇的共識。

陳宥丞說，幸好長輩被救回，但如發生不幸，恐就不只是行政懲處問題，而是可能需要檢察官介入調查。陳也嚴正要求社會局，提出具體改革書面報告：第一，檢討通報機制：重新定義Alarm觸發後的強制介入SOP，不能只是電話回覆；第二，強化跨單位檢討：任何涉及人身安全的重大個案，主管機關不得缺席，必須落實問責制。

社會局表示，獨居長者服務應貫徹「一主責，多協力」為執行原則外，個管單位(老服中心)與網絡單位密切相互配合更為重要，社會局已於相關會議與個管單位嚴正重申，個管單位應主責確認獨居長者安危，倘有相關人力調派困難，也應妥善告知網絡單位相關處理目標，共同守護社區獨居長者安全。