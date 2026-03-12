快訊

北市規畫社宅10處、近4千戶 南港戶數為何居首都之冠？

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
南港機廠1區、2區社宅未來共可提供1730戶，將成北市規模最大的社宅聚落。記者林佳彣／攝影
南港機廠1區、2區社宅未來共可提供1730戶，將成北市規模最大的社宅聚落。記者林佳彣／攝影

北市南港區發展快速，居住需求高漲，市府已規畫10處社宅，近4千戶是全市各行政區之最。現有5處完工、3處施工中，北市都審會今也審議規畫中的西新社宅，都發局未來將持續盤點可用土地，評估作為社宅使用。

南港區是北市12區最多社宅戶數的行政區，10處社宅共3915戶，包含5處已完工的東明700戶、中南119戶、小彎341戶、南港機廠一區1442戶、經貿118戶，3處施工中的玉成410戶、南港機廠二區288戶、東新88戶，以及2處規畫中的西新210戶、南興199戶。

都發局住宅企畫科表示，目前社宅規畫是依各行政區可取得市有地、公有土地的條件，搭配當地發展評估興辦可行性；南港區社宅戶數較多，主因是南港區內具備面積較大的可開發基地，例如南機社宅是利用捷運南港機廠共構土地興辦，東明社宅則是在原國宅基地上規畫興建等。未來將持續盤點可用土地，評估作為社宅使用。

住宅企畫科說，南港的人口發展快速，伴隨居住需求增加。依現有10處社宅近4000戶估算，平均一戶如以2至2.5人居住計算，將有8、9000位民眾能入住；全數完工後，不只可滿足南港當地居民、就學與就業族群的居住需求，也有助協助在鄰近的內湖、信義區工作、有居住需求的民眾。

其中「西新社宅」離捷運昆陽站500公尺處，一旁還有玉成國小、南港高中。北市都審會今天首次審議該案，申設單位考量地質條件及停車需求，爭取放寬法定地下開挖率從50%至66.64%，並提出提升雨水貯留設施、規畫立體綠化設施等補償措施。

當地西新里長胡家瑒認為，該社宅非人流多的鬧區，規畫3間店舖恐閒置；開放公益空間嚴重不足，建議再撥出些空間，提供2樓社會局兒少安置機構之用，孩子們能夠與社區有更多接觸，讓社宅、社區共融共好。

委員們肯定西新社宅的公益性，但應兼具實際效益，建議可優化地面層開放空間的景觀配置，例如調整人行順暢度、設置街道家具等；另希望開挖率放寬幅度縮小，同意提高至60％。該案審議未通過，都審會裁示下次提會再審。

北市都發局在南港區規畫「西新社宅」。圖／北市都發局提供
北市都發局在南港區規畫「西新社宅」。圖／北市都發局提供

北市南港區發展快速，都發局將在離捷運昆陽站500公尺處再建一棟210戶的「西新社宅」。圖／北市都發局提供
北市南港區發展快速，都發局將在離捷運昆陽站500公尺處再建一棟210戶的「西新社宅」。圖／北市都發局提供

相關新聞

蔣市府人事異動 祕書長李泰興升任副市長

北市前副市長李四川投入新北市長選舉，市府昨公布由原祕書長李泰興升任副市長，市長蔣萬安昨說，這波人事重點就是「穩中求進」。知情人士指出，今年選舉年，政績是蔣萬安連任關鍵，市府人事布局打「專業牌」，人事安排勢必要縮短磨合期，落實亮點施政。

北市規畫社宅10處、近4千戶 南港戶數為何居首都之冠？

列保護？溫州街橄欖樹齡成關鍵 文化局：報告一周出爐

台北市文化局今召開樹保委員會幹事會，針對「大安區溫州街52巷1、3、5、7號樹木」審議，樹保團體到市府大門抗議，強調列管橄欖樹已達50年，且富有人文歷史價值；台大校方則稱航照圖難以顯見為被提報的樹。文化局表示，委員將彙整意見，結果將於一個禮拜後出爐。

淡江大橋將通車、美術館滿周年 新北逾40個春季活動熱鬧登場

新北市政府今公布「新北Chill好玩 春聚馬上出發」春季系列活動，今年適逢淡江大橋即將正式通車與新北市美術館開館滿周年，新北市以嶄新城市地標與藝文能量迎接春日旅遊季，邀請民眾走進城市與山海之間，感受新北春天最迷人的風景與活力。

5大資訊更新「台北好停車2.0」 交通局：年底路邊停車格位數建置完成

為提供多元車種停車資訊，台北市交通局推出「台北好停車2.0」版本，交通局介紹，新系統導入不同停車格位資訊、電動車快速充電樁站等，以及今年底完成路邊停車格資訊百分之百建置，讓駕駛人可以避開滿位車格區。

清明掃墓交通管制 北市公墓14日起假日交管

4月3日到6日為清明假期，不少民眾會提前掃墓，北市交通局表示，境內公墓將於3月14日起到4月6日的假日期間，進行周邊交通管制，呼籲民眾多加利用免費接駁專車前往掃墓。

