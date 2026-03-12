北市規畫社宅10處、近4千戶 南港戶數為何居首都之冠？

北市南港區發展快速，居住需求高漲，市府已規畫10處社宅，近4千戶是全市各行政區之最。現有5處完工、3處施工中，北市都審會今也審議規畫中的西新社宅，都發局未來將持續盤點可用土地，評估作為社宅使用。

南港區是北市12區最多社宅戶數的行政區，10處社宅共3915戶，包含5處已完工的東明700戶、中南119戶、小彎341戶、南港機廠一區1442戶、經貿118戶，3處施工中的玉成410戶、南港機廠二區288戶、東新88戶，以及2處規畫中的西新210戶、南興199戶。

都發局住宅企畫科表示，目前社宅規畫是依各行政區可取得市有地、公有土地的條件，搭配當地發展評估興辦可行性；南港區社宅戶數較多，主因是南港區內具備面積較大的可開發基地，例如南機社宅是利用捷運南港機廠共構土地興辦，東明社宅則是在原國宅基地上規畫興建等。未來將持續盤點可用土地，評估作為社宅使用。

住宅企畫科說，南港的人口發展快速，伴隨居住需求增加。依現有10處社宅近4000戶估算，平均一戶如以2至2.5人居住計算，將有8、9000位民眾能入住；全數完工後，不只可滿足南港當地居民、就學與就業族群的居住需求，也有助協助在鄰近的內湖、信義區工作、有居住需求的民眾。

其中「西新社宅」離捷運昆陽站500公尺處，一旁還有玉成國小、南港高中。北市都審會今天首次審議該案，申設單位考量地質條件及停車需求，爭取放寬法定地下開挖率從50%至66.64%，並提出提升雨水貯留設施、規畫立體綠化設施等補償措施。

當地西新里長胡家瑒認為，該社宅非人流多的鬧區，規畫3間店舖恐閒置；開放公益空間嚴重不足，建議再撥出些空間，提供2樓社會局兒少安置機構之用，孩子們能夠與社區有更多接觸，讓社宅、社區共融共好。

委員們肯定西新社宅的公益性，但應兼具實際效益，建議可優化地面層開放空間的景觀配置，例如調整人行順暢度、設置街道家具等；另希望開挖率放寬幅度縮小，同意提高至60％。該案審議未通過，都審會裁示下次提會再審。

北市都發局在南港區規畫「西新社宅」。圖／北市都發局提供