「2026竹子湖海芋、繡球花」浪漫登場 北市警局交通管制措施曝

北市南港區發展快速，居住需求高漲，市府已規畫10處社宅，近4千戶是全市各行政區之最。現有5處完工、3處施工中，北市都審會今也審議規畫中的西新社宅，都發局未來將持續盤點可用土地，評估作為社宅使用。

2026-03-12 16:36