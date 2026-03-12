聽新聞
「2026竹子湖海芋、繡球花」浪漫登場 北市警局交通管制措施曝
「2026年竹子湖海芋及繡球花季」訂於115年3月13日起至6月21日止（共計101天）舉行，臺北市政府警察局為維護竹子湖地區及周邊道路交通秩序，於例假日期間實施交通管制措施，派員加強疏導車流、取締及拖吊違規停車，並視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及地點：
一、「仰德大道與至誠路口」及「福林路與忠勇街口」實施上山管制(8時至15時)：持通行證(條)之自小客(貨)車除外，另3月14及15日配合陽明山花季調整為7時至16時管制上山。
二、「陽明路與中橫街口」及「格致路與光華路口」實施下山管制（14時至18時）：視仰德大道下山車流狀況，彈性管制下山。
三、竹子湖地區道路管制(9時至18時)：
（一）湖田橋往西，經海芋大道往中正山之岔路口採順時鐘單行管制。
（二）頂湖段採單向通行且禁止迴轉。
