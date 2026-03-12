列保護？溫州街橄欖樹齡成關鍵 文化局：報告一周出爐

台北市文化局今召開樹保委員會幹事會，針對「大安區溫州街52巷1、3、5、7號樹木」審議，樹保團體到市府大門抗議，強調列管橄欖樹已達50年，且富有人文歷史價值；台大校方則稱航照圖難以顯見為被提報的樹。文化局表示，委員將彙整意見，結果將於一個禮拜後出爐。

樹木保護團體陳情，針對溫州街52巷、陳奇祿故居周遭的18棵樹木，所有權人台灣大學，趁著樹保團體於1月6日提出申請，到樹保委員前來會勘的空窗期間遭移走，如今剩下11棵等待審議。因此向地方耆老及調閱航空圖，以證明樹齡超過50年。

樹保團體表示，在1945年、1957年、1968年、1974年的航照圖中發現，樹影連續存在，同時84歲高齡的前里長談到，今年65歲的兒子在4到5歲時就有看到橄欖樹，換算樹齡也有60年，「橄欖不可能是從天而降。」以及陳奇祿家人回憶，歌手齊豫就曾在該橄欖樹下試唱「橄欖樹」民歌。

台大則提出書面資料，1979年到1984年建物周圍可見樹影，但難以確認是提報人所說的大王椰子或橄欖樹，直到1990年才有橄欖樹的樹影，所以推估樹齡沒有超過50年。

文化資源科長吳俊銘說明，樹木列為受保護的資格共有四種，第一項是樹胸高直徑0.8公尺以上，第二項是樹胸圍2.5公尺以上，第三項是樹齡50年以上者，第四項是珍稀或具生態、生物、地理及區域人文歷史、文化代表性的樹木。針對樹保團體提出的這幾棵樹木，在民國2025年9月，由台大提報量測，皆不符合第一和第二項。

他說，所以這次樹保團體以樹齡50年和人文歷史作為新的論證，今天重新提報送審。由於資料判讀時間，會議記錄會將於一個禮拜後出爐。

至於樹保團體強調，台大趁審議的空窗期先行移砍樹木。吳俊銘說，台大在2025年12月已先設置鐵皮圍籬，樹保團體則是今年1月6日提出審議，依照新規定三個工作天現場會勘，1月9日樹保委員有到場會勘，所以沒有違反「台北市樹木保護自治條例」。