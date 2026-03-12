快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市政府今公布「新北Chill好玩 春聚馬上出發」春季系列活動。記者江婉儀／攝影
新北市政府今公布「新北Chill好玩 春聚馬上出發」春季系列活動。記者江婉儀／攝影

新北市政府今公布「新北Chill好玩 春聚馬上出發」春季系列活動，今年適逢淡江大橋即將正式通車與新北市美術館開館滿周年，新北市以嶄新城市地標與藝文能量迎接春日旅遊季，邀請民眾走進城市與山海之間，感受新北春天最迷人的風景與活力。

為迎接淡江大橋通車與新北市美術館周年慶，市府自3月至6月規畫系列主題活動。新北市副市長陳純敬表示，市府整合各局處資源，並攜手交通部公路局、北海岸及觀音山國家風景區管理處、東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處及新北市產業觀光促進發展協會，共同行銷推廣春季活動。

其中，淡江大橋於4月起推出通車前暖身系列活動，包含路跑、自行車漫遊、步行體驗、星空音樂會、橋上躺平野餐及市集活動等，邀請民眾以不同角度親近橋體、飽覽淡水河風光。市府亦整合周邊文化資源，如淡水古蹟博物館、十三行博物館，推出文化行旅活動。

新北市美術館開館滿周年活動，於4月至6月陸續推出系列活動，包含煙火秀、音樂展演、文創市集及建築光雕等，並結合鶯歌陶瓷博物館特展，共同打造全民共享的藝術場域。

除重點慶祝活動外，新北春季活動同樣精彩多元。賞花系列包括土城區櫻花季、觀音觀鷹再觀櫻活動、新北市客家桐花祭系列活動及萬金杜鵑花攝影展；茶香體驗則有茶山繚療、三峽綠茶季及新北好茶，邀請民眾走進山城茶鄉品味茶香。

在親子與文化體驗，包含黃金博物館文化健走、新北市多元文化節、435藝啟童樂、春遊三鶯、新北考古生活節、希望植愈蒔光節、新北市鼓藝節。

此外，夜間藝術與光影活動同樣亮點十足，包括中港大排光雕展、坪林區螢光閃閃賞螢活動、碧潭水舞、福隆沙雕藝術祭及野柳石光夜訪女王，為春日夜晚增添浪漫氛圍。

而結合音樂與市集的城市派對活動，包含新北春紛節、淡江航海趣、夏日府中派對、潮盛新莊及「新北市河海音樂季」等，在城市享受歡聚時光；喜愛戶外運動的民眾，可選擇淡江大橋健行、鐵道馬拉松及探旅新北定向越野等活動。

新北市政府今公布「新北Chill好玩 春聚馬上出發」春季系列活動。記者江婉儀／攝影
新北市政府今公布「新北Chill好玩 春聚馬上出發」春季系列活動。記者江婉儀／攝影

淡江大橋將通車、美術館滿周年 新北逾40個春季活動熱鬧登場

新北市政府今公布「新北Chill好玩 春聚馬上出發」春季系列活動，今年適逢淡江大橋即將正式通車與新北市美術館開館滿周年，新北市以嶄新城市地標與藝文能量迎接春日旅遊季，邀請民眾走進城市與山海之間，感受新北春天最迷人的風景與活力。

