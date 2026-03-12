5大資訊更新「台北好停車2.0」 交通局：年底路邊停車格位數建置完成

為提供多元車種停車資訊，台北市交通局推出「台北好停車2.0」版本，交通局介紹，新系統導入不同停車格位資訊、電動車快速充電樁站等，以及今年底完成路邊停車格資訊百分之百建置，讓駕駛人可以避開滿位車格區。

機電科長許捷翔表示，在經過與各停車場業者及停車網站公司討論，搜集相關意見後，「台北好停車2.0」增加5個部分的導引與特殊資訊，民眾可以清楚瀏覽646場身障優惠停車場、432場婦幼專屬格位，以及70場大型重型機車格位資訊。

在電動汽車充電樁部分，許捷翔說，民國114年發布地圖後，能夠簡單明瞭掌握充電樁使用率、剩餘數量、充電樁快慢充及充電接頭型式等資訊，不過隨著電動車使用充電樁需求量快速提升，降低電動車主里程電量焦慮，因此整合產發局資訊，將255個快充站點納入地圖中。

另外，路邊停車智慧化設施，他介紹，目前路邊停車格位數資訊是由委外廠商建置，現階段佈建率達8成，預計今年底能達到百分之百建置，方便民眾快速瀏覽全市4萬6463格路邊停車，屆時打開網站後，能夠避開已滿格的區域。

許捷翔也說，交通局將停車場與路邊停車格動態等9大資訊集中，將29種開放資料運用，讓民間業者像是導航王、停車大聲公、UtagGo等運用，累積使用次數達到5千萬次。

至於「台北好停車2.0」為何僅有網頁版，許捷翔說明，在110年前設計APP版本，不過礙於系統更新，要考量各手機系統上架等狀況，過去曾發生過IOS平台開放，但Android平台卻不能更新的狀況，因此110年後整合為網頁版，屆時更新數據等就無需透過平台業者審核。

他說，駕駛人也能連結車上裝置，直接將網頁導入導航內，優化方便駕駛人操作。