白色情人節浪漫加碼　新北：中港光雕快閃送好禮

中央社／ 新北12日電
新北市新莊中港大排光雕展6日晚間開幕，今年光雕以夢幻星河為主題，超過300萬盞LED燈浪漫迎接白色情人節，即起至3月29日每晚6時至10時亮燈。水利局提供/中央社
新北市新莊中港大排光雕展6日晚間開幕，今年光雕以夢幻星河為主題，超過300萬盞LED燈浪漫迎接白色情人節，即起至3月29日每晚6時至10時亮燈。水利局提供/中央社

新北水利局今天表示，中港大排光雕展3月14日加碼推白色情人節快閃闖關活動，歡迎大家晚上6時到新莊中港廣場報名並通過互動遊戲，就可獲得限量「情侶拼圖鑰匙圈」。

水利局發布新聞稿，局長宋德仁表示，2026中港大排光雕展一年比一年炫麗，今年規劃「星耀中港 夢幻星河」光雕秀，廣受民眾好評。

他說，光雕展規劃4大主題展區，最受矚目的必拍打卡亮點為自信橋下、高達7公尺的立體發光裝置「星耀之樹」，再搭配各式各樣夢幻華麗燈飾，形成綿延1公里的絕美光影河廊。

他表示，為迎接白色情人節到來，14日晚間將加碼舉辦白色情人節浪漫闖關遊戲，人人皆可參加，不論是單身朋友或情侶家人，歡迎大家一起來挑戰，現場報名並通過「真情告白」、「濃情光翼」等互動遊戲關卡，就可以獲得限量200份的「情侶拼圖鑰匙圈」，送完為止。

