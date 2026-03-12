清明掃墓交通管制 北市公墓14日起假日交管

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
清明節將至，一位民眾到富德公墓詠愛園樹葬區追思。本報資料照片
4月3日到6日為清明假期，不少民眾會提前掃墓北市交通局表示，境內公墓將於3月14日起到4月6日的假日期間，進行周邊交通管制，呼籲民眾多加利用免費接駁專車前往掃墓。

交通治理科長朱宸佐表示，因應掃墓車流疏導需求，北市富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓在3月14日、15日、21日、22日、28日、29日，以及4月3日、4日、5日、6日共計10天，早上5時30分到17時於周邊道路及主要入口實施交通管制。

同時，交通管制的10天，市府也與公車業者合作開闢免費掃墓公車。大眾運輸科長洪瑜敏說，包含木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5條線免費掃墓公車；除了軍人公墓班距為20到30分鐘外，其餘各線班距為3到10分鐘，各線上下末班車為17時發車。

洪瑜敏說，考量民眾平日掃墓需求，3月16日到20日、23日到27日、30日、31日，以及4月1日到2日共計14天，也會開闢一段是票收費的掃墓公車，由捷運動物園站1號出口到發車的112路線，營運時間為8時到17時。

另外，她也說，針對行動不便的70歲以上長者往返墓區，現場配置復康巴士提供民眾搭乘，可洽掃墓公車地點服務人員協助。

殯葬處長張世昌表示，由於公墓區路小、難停車，因此管制期間從過去8天延長到10天，並搭配掃墓公車，呼籲民眾多加利用。同時，優化環保葬區的追思氛圍，在4月3日到6日上午9時30分到13時30分，於富德落羽之丘樹葬區、陽明山臻善園花葬區舉辦追思音樂會。

他也說，除了實體之外，殯葬處在民國92年起用生命追思紀念網，鼓勵家屬在網頁上為先人建立生活事蹟、上傳生活照片或留言，期盼將冷硬的資訊轉化為溫度的家族故事館，也能讓親友及後代透過影像和文字，認識素味謀面的長輩。

大眾運輸 北市 掃墓 交管

