讓身處黑暗的孩子能看清腳下的路 新北績優社工表揚

新北市社會局今表揚115年績優社工暨社政人員，共169人獲獎。其中，蘆洲少年福利中心主任高珮熏長期陪伴「非行少年」，也在反毒工作表現卓著，曾榮獲前總統蔡英文頒贈「反毒有功人士」殊榮，她串聯警政、醫療與學校資源，為少年建立支持網絡，及將專業價值傳承給後進社工，今榮獲「薪火相傳獎」表揚。

新北市長侯友宜今出席頒獎活動表示，社工和警察相似在電話一響起就立即出動服務，須充滿正義感和愛心，也因社會快速變化，面臨許多挑戰，他在副市長任內成立高風險家庭整合服務中心，跨局處服務網絡，要求警察同仁要會同社工、社政，社安就是治安的一環，希望社會多予支持。

侯友宜強調，除了要給社工加薪，也要給社工更多的尊重，另在整個社工輔導機制與訓練的方向，市政府要全力聯合各局處來協助他們。

今獲獎的高珮熏分享表示，由於服務對象是「非行少年」，但她看到的從來不是標籤而是「復原力」，有位長期用藥被社會認為沒救了的孩子，在她們耐心陪伴3年後竟對她說「原來我是值得被愛的。」社工的工作要成為一盞燈，讓身處黑暗的孩子能看清腳下的路，社工要在混亂中梳理出希望，在創傷中看見力量。

社會局長李美珍表示，今年有169位社工暨社政人員獲獎，來自社福民間團體、醫療單位、區公所，以及社會局、教育局與所屬機構等單位，透過公私協力與跨專業整合，讓福利資源更即時、近便，落實在每一個社區角落。

新北市社會局今表揚115年績優社工暨社政人員。記者林媛玲／攝影

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885