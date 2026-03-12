讓身處黑暗的孩子能看清腳下的路 新北績優社工表揚

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
社會局今表揚績優社工，蘆洲少年福利中心主任高珮熏長期陪伴「非行少年」，也在反毒工作表現優異，「薪火相傳獎」表揚。記者林媛玲／攝影
新北社會局今表揚115年績優社工暨社政人員，共169人獲獎。其中，蘆洲少年福利中心主任高珮熏長期陪伴「非行少年」，也在反毒工作表現卓著，曾榮獲前總統蔡英文頒贈「反毒有功人士」殊榮，她串聯警政、醫療與學校資源，為少年建立支持網絡，及將專業價值傳承給後進社工，今榮獲「薪火相傳獎」表揚。

新北市長侯友宜今出席頒獎活動表示，社工和警察相似在電話一響起就立即出動服務，須充滿正義感和愛心，也因社會快速變化，面臨許多挑戰，他在副市長任內成立高風險家庭整合服務中心，跨局處服務網絡，要求警察同仁要會同社工、社政，社安就是治安的一環，希望社會多予支持。

侯友宜強調，除了要給社工加薪，也要給社工更多的尊重，另在整個社工輔導機制與訓練的方向，市政府要全力聯合各局處來協助他們。

今獲獎的高珮熏分享表示，由於服務對象是「非行少年」，但她看到的從來不是標籤而是「復原力」，有位長期用藥被社會認為沒救了的孩子，在她們耐心陪伴3年後竟對她說「原來我是值得被愛的。」社工的工作要成為一盞燈，讓身處黑暗的孩子能看清腳下的路，社工要在混亂中梳理出希望，在創傷中看見力量。

社會局長李美珍表示，今年有169位社工暨社政人員獲獎，來自社福民間團體、醫療單位、區公所，以及社會局、教育局與所屬機構等單位，透過公私協力與跨專業整合，讓福利資源更即時、近便，落實在每一個社區角落。

新北市社會局今表揚115年績優社工暨社政人員。記者林媛玲／攝影
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔣市府人事異動 祕書長李泰興升任副市長

北市前副市長李四川投入新北市長選舉，市府昨公布由原祕書長李泰興升任副市長，市長蔣萬安昨說，這波人事重點就是「穩中求進」。知情人士指出，今年選舉年，政績是蔣萬安連任關鍵，市府人事布局打「專業牌」，人事安排勢必要縮短磨合期，落實亮點施政。

啟動潛盾機、告別「天空蜘蛛網」 塭仔圳高壓電塔拆除倒數

以「防災型都更」為核心導向的新泰塭仔圳市地重劃工程，近期進入高壓電塔地下化的重要里程碑，最後關鍵120公尺「台電161KV電力洞道工程」，隨著潛盾機進場挖掘正式展開，預計上半年完工後，交由台電公司接手電纜下地工程，屆時周邊共13座高壓電塔即可拆除，也解除對周邊12個里居民的生活干擾。

南港路上商辦多宏碁輝達都進駐 捷運昆陽站旁人車爭道亂象多

輝達除落腳北士科，位於南港的辦公室近捷運昆陽站，北市議員何孟樺接獲多起陳情，因昆陽站周邊辦公大樓愈來愈多，捷運出站往南港路的昆陽街路幅小、上班族通行多，常人車爭道引亂象。促市府重新整頓周邊交通，交通局允會與相關局處討論。

金山高中數理實驗班放飛探空氣球 學生實測數據認識氣象科學

金山高中開辦數理實驗班，積極培育科學、生物醫學及半導體人才，更透過提供學生參與大型研究計畫機會，讓科學研究從實驗室走進校園，強化推動科普教育。這學期邀請來自中國文化大學大氣科學系的教授與學長姐，帶來平時課堂上無法接觸到的知識，在認識氣象課程中，學生也放飛探空氣球，進行氣象數值監測。

瑞芳區東和里年後共餐熱鬧登場 長者齊聚動健康

新北市瑞芳區東和里今(11)日舉辦農曆年後的首次社區共餐活動，吸引許多長者與里民熱情參與，現場氣氛熱鬧溫馨。共餐前也進行肢體伸展動健康，很久沒相聚的長輩一起動動身體，享用熱騰騰的餐點話家常，笑聲不斷，展現社區濃厚的人情味。

