啟動潛盾機、告別「天空蜘蛛網」 塭仔圳高壓電塔拆除倒數

以「防災型都更」為核心導向的新泰塭仔圳市地重劃工程，近期進入高壓電塔地下化的重要里程碑，最後關鍵120公尺「台電161KV電力洞道工程」，隨著潛盾機進場挖掘正式展開，預計上半年完工後，交由台電公司接手電纜下地工程，屆時周邊共13座高壓電塔即可拆除，也解除對周邊12個里居民的生活干擾。

新北市地政局局長汪禮國表示，塭仔圳過去受限於高壓線路盤據，長達5.6公里電纜高懸於空中，宛如巨大蜘蛛網遮蔽視線，影響都市景觀與居住品質，為徹底解決此一陳年難題，市府與台電緊密合作全力推動電力下地化工程，電塔下地不但能減少天然災害侵襲、外物碰觸電纜而短路停電的風險，還能增加地面空間運用、提升城市景觀，使都市整體防災韌性更加強化。

汪禮國說，本次最關鍵的120公尺洞道工程必須橫跨貴子坑溪，考量河岸地形複雜及雨季防洪需求，工程團隊捨棄傳統開挖，特別採用潛盾工法，調用直徑2.4米、重28噸的潛盾機進行挖掘，由地底深處直接穿越溪床底層，確保在不干擾河道水利、不影響周邊交通的前提下精準完成。

汪禮國強調，塭仔圳重劃案是新北市推動都市翻轉的核心，其重要性不僅在於土地重劃，更在於基礎建設的現代化與防災韌性，未來高壓電塔拆除後所騰出的空間，將全數併入公園綠地、景觀道路與現代化公共設施的整體規劃中，市府團隊持續緊盯工程品質與進度，完成塭仔圳電力系統改編的最後一哩路。

