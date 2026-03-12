北市公墓14日起假日交管　5線掃墓公車免費搭

快訊

中央社／ 台北12日電
台北市交通局12日舉行記者會說明公墓區周邊交通管制措施，交通治理科長朱宸佐表示，14日起富德、南港軍人及陽明山第一公墓周邊將實施假日交通管制，建議民眾搭乘5線免費接駁公車上山掃墓。中央社
台北市交通局12日舉行記者會說明公墓區周邊交通管制措施，交通治理科長朱宸佐表示，14日起富德、南港軍人及陽明山第一公墓周邊將實施假日交通管制，建議民眾搭乘5線免費接駁公車上山掃墓。中央社

清明節將至，台北市交通局表示，富德、南港軍人及陽明山第一公墓周邊14日起實施假日交通管制，共10天禁止車輛通行，期間闢駛5線免費掃墓公車，鼓勵民眾多加利用。

台北市交通局今天舉行記者會說明公墓區周邊交通管制措施，交通治理科長朱宸佐表示，3月14日至4月6日期間共10天的假日，富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓會在上午5時30分至下午5時實施交管，並視車流提前或延後管制。

他說，富德及南港軍人公墓周邊道路及主要入口設有9處管制點，陽明山公墓則在惇敘工商東側門及泉源路往陽明山墓區入口設管制點，除公車、復康巴士及執行公務車輛外，禁止其餘車輛通行。

朱宸佐建議有開車需求民眾，可停在捷運動物園或麟光站周邊停車場後，轉乘免費接駁公車上山掃墓。

台北市公共運輸處大眾運輸科長洪瑜敏表示，假日交管期間將闢駛5線免費掃墓公車，包含往返捷運動物園站1號出口至富德靈骨樓的木柵線、南港軍人公墓至富德靈骨樓的南港線、捷運麟光站至富德公墓辦公室的崇德線、惇敘工商至陽明山靈骨塔的陽明山線、南港軍人公墓至忠靈堂的軍人公墓線。

洪瑜敏說，除軍人公墓線班距是20至30分鐘外，其餘路線班距都是視人潮狀況3到10分鐘一班；另外，各線下山末班車時間都是下午5時發車，提醒民眾注意搭乘時間。

公運處長李昆振表示，根據往年經驗，越早掃墓的搭乘舒適度會越高，去年假日免費掃墓公車營運10天，總運量達70萬人次，首週末每天僅約2萬人搭乘，連假期間每天搭乘人次超過10萬人，「不會沒車搭，但可能會很擠」。

