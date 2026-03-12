南港路上商辦多宏碁輝達都進駐 捷運昆陽站旁人車爭道亂象多

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
南港昆陽站周邊辦公大樓愈來愈多，但唯一捷運出站後的昆陽街路幅小、上班族通行多，常發生人車爭道亂象。記者林麗玉／攝影
輝達除落腳北士科，位於南港的辦公室近捷運昆陽站，北市議員何孟樺接獲多起陳情，因昆陽站周邊辦公大樓愈來愈多，捷運出站往南港路的昆陽街路幅小、上班族通行多，常人車爭道引亂象。促市府重新整頓周邊交通，交通局允會與相關局處討論。

隨著南港陸續發展，南港路周邊包括已經啟用的百代宏碁大樓、未來國產實業大樓也將完工，甚至輝達分公司位於南港的辦公室去年11月也搬到附近的頂級商辦，周邊接下來陸續還有更多大樓將啟用。

不過記者直擊上下班尖峰時段的交通通勤狀況，每到上下班尖峰，許多上班族會從昆陽站步行昆陽街往南港路上的大樓上班，除了上班通勤族，還有周邊國小學生通行多，但昆陽街不僅只有兩線道，道路兩側還有機車格，人行道騎樓空間窄，導致通行難，常常通勤族學生被迫走到車道邊，上下班尖峰總是人車爭道景象，險象環生，尤其下雨天人車交織狀況更嚴重。

議員何孟樺接獲陳情，何說，南港路與市民大道之間，搭乘捷運民眾必經的南北向道路，從忠孝東路走到商辦百代大樓等，尤其隨著商辦陸續蓋好啟用，民眾陳情愈來愈多，在地居民也覺得不好走。

為了改善昆陽街的人車爭道問題，交通局也與議員討論過許多可能的處理方案，包括機退、增加標線型人行道、或時段性行人優先等。

何說，機退因現有的停車需求如何轉移，尚無著落；增標線型人行道或時段性行人優先，因昆陽街有三個停車場出入口，包括南港高中、百代大樓，還有一處私人平面停車場，討論也認為可行性不高。最終還是希望透過開放空間串連方式，讓南港路這邊的行人可以有其他路徑走到昆陽捷運站。交通局允與相關局處研議討論。

南港昆陽站周邊辦公大樓愈來愈多，但唯一捷運出站後的昆陽街路幅小、上班族通行多，常發生人車爭道亂象。記者林麗玉／攝影
南港昆陽站周邊辦公大樓愈來愈多，但唯一捷運出站後的昆陽街路幅小、上班族通行多，常發生人車爭道亂象。記者林麗玉／攝影
南港昆陽站周邊辦公大樓愈來愈多，但唯一捷運出站後的昆陽街路幅小、上班族通行多，常發生人車爭道亂象。記者林麗玉／攝影
南港昆陽站周邊辦公大樓愈來愈多，但唯一捷運出站後的昆陽街路幅小、上班族通行多，常發生人車爭道亂象。記者林麗玉／攝影
