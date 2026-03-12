聽新聞
蔣市府人事異動 祕書長李泰興升任副市長

聯合報／ 記者林麗玉楊正海洪子凱林佳彣／台北報導
原任秘書長的李泰興(右)升任台北市副市長。記者余承翰／攝影 余承翰
原任秘書長的李泰興(右)升任台北市副市長。記者余承翰／攝影 余承翰

北市前副市長李四川投入新北市長選舉，市府昨公布由原祕書長李泰興升任副市長，市長蔣萬安昨說，這波人事重點就是「穩中求進」。知情人士指出，今年選舉年，政績是蔣萬安連任關鍵，市府人事布局打「專業牌」，人事安排勢必要縮短磨合期，落實亮點施政。

市府指出，李泰興歷任新北市府財政局長、交通部主任秘書、台灣港務股份有限公司總經理、交通部台中港務局局長、交通部會計長、行政院主計總處副局長，兼具中央與地方、台北與新北的治理經驗。

李泰興說，接任副市長將全力以赴，的確壓力大，尤其今年是蔣萬安第一任第四年，如何施政市民更有感，推動重大亮點建設，要兼顧財政紀律，也是市長期許。

選前八個月人事異動，這波共有五位首長人事調整，李泰興升任外，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長，原任人事處長的王崇斌接任副秘書長，原任士林區長的林士斌則升任副秘書長，士林區長由原任青年局副局長董晉曄接任。

為何未對外覓才？知情人士指出，今年選舉年，政績是檢驗連任的最高標準，蔣團隊的人事安排是要縮短磨合期，這一波選前的人事調整，幾乎沒有磨合期就是最好安排。

國民黨議員詹為元指出，這波任命以市政出發，沒有過多的政治任命及政治意識形態的對立，絕對是市民之福。

民進黨議員陳賢蔚表示，李泰興是典型的安全牌，但北市更需要具備擘畫城市願景、熟悉新興AI科技產業治理等副市長。民眾黨議會黨團總召林珍羽表示，上個預算會期，李泰興與議員溝通遇到不少爭端，將提醒他新會期要再加強溝通。

