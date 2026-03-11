快訊

他狠嗆「張文只是開始、社會沒救」揚言明天北車放炸彈 警急追身分

五月天緊急道歉！取消演唱會被轟爆 宣布「免費入場」止血

腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

瑞芳區文化健康站揭牌啟用 服務升級每週五天

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區文化健康站揭牌，也提升服務天數為一週五天。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區文化健康站揭牌，也提升服務天數為一週五天。圖／觀天下有線電視提供

為促進原住民族長者身心健康，新北市原民局與原住民族委員會共同推動文化健康站設立。今(11)日瑞芳區文化健康站舉行揭牌啟用儀式，並正式將服務天數由每週三天提升為每週五天，提供在地長者更穩定且多元的照顧服務。

瑞芳區目前約有1,200位原住民，其中55歲以上族人約322人，占26.8%。位於瑞濱市民活動中心的瑞芳文健站，規劃多元文化與健康促進課程，如拼貼畫、紙藝創作、黏土手作，以及傳統文化知識分享與歌謠教學等，讓長者在熟悉的文化氛圍中交流互動、延續文化記憶，同時透過社群活動促進身心健康，活出自信與生命價值。

文健站目前共有23位長者參與，其中2位為非原住民長者，最初只是路過活動中心感到好奇，108年加入文健站後，透過原漢交流認識許多過去未曾接觸的野菜與料理，也積極參與文化成果展、槌球聯誼賽及瑞芳區原住民族歲時祭儀等活動。兩人更獲原住民長者取阿美族名字「Hana」與「Panay」，其中一人還取得文健站志工證，協助量測血壓、體溫與體重，為文健站服務盡一份心力，也展現族群交流與文化共融的成果。

原民會主任委員曾智勇表示，原民會今年補助新北市設置17處文健站，核定總經費4,412萬餘元，提供長者在地化健康促進與照護服務。全國文健站也從105年的121站成長至114年的532站，照顧長者人數由4,259人增加至1萬8千多人。

新北市原民局指出，文化健康站不僅提供長者照顧服務，也讓原住民族在都市中仍保有文化歸屬感，未來市府將持續拓展服務據點，完善都會區原住民族長者的文化照顧網絡。

原住民 原住民族 原民會

延伸閱讀

看見幸福台灣／南投縣長許淑華 零負債惠及縣民

新北雙溪區松年大學開課 揮毫書畫展現「活到老學到老」

高捷黃線23站 市民盼打造特色車站

新北童軍節2000人齊聚 首創結合長照推跨代服務

相關新聞

撒錢也沒人領...北市補助私幼人次及金額均下降 原因曝光

為減輕家長經濟負擔，台北市政府針對設籍台北市且就讀私立幼兒園之幼兒，依年齡層提供不同學費補助方案，但近5年補助人次及金額，多呈下降趨勢。北市主計處指出，主因少子女化趨勢，以致整體就讀人數及申請補助基數相對減少。

金山高中數理實驗班放飛探空氣球 學生實測數據認識氣象科學

金山高中開辦數理實驗班，積極培育科學、生物醫學及半導體人才，更透過提供學生參與大型研究計畫機會，讓科學研究從實驗室走進校園，強化推動科普教育。這學期邀請來自中國文化大學大氣科學系的教授與學長姐，帶來平時課堂上無法接觸到的知識，在認識氣象課程中，學生也放飛探空氣球，進行氣象數值監測。

瑞芳區東和里年後共餐熱鬧登場 長者齊聚動健康

新北市瑞芳區東和里今(11)日舉辦農曆年後的首次社區共餐活動，吸引許多長者與里民熱情參與，現場氣氛熱鬧溫馨。共餐前也進行肢體伸展動健康，很久沒相聚的長輩一起動動身體，享用熱騰騰的餐點話家常，笑聲不斷，展現社區濃厚的人情味。

瑞芳區文化健康站揭牌啟用 服務升級每週五天

為促進原住民族長者身心健康，新北市原民局與原住民族委員會共同推動文化健康站設立。今(11)日瑞芳區文化健康站舉行揭牌啟用儀式，並正式將服務天數由每週三天提升為每週五天，提供在地長者更穩定且多元的照顧服務。

恫嚇女國中生視訊曝私密處還竊錄 男辯「情輕法重」被法官打臉重判

曾姓男子在交友網站認識女國中生，要求她傳送性影像及發生關係遭拒，恫嚇將公布其學校及學號，還威脅要找人輪姦她，她被迫開視訊拍攝其胸部及私密處且遭竊錄，家長得知後報警處，曾男上了法庭才認罪，法官認他犯脅迫使少年自行拍攝性影像罪判刑7年8月。

新北連續10年「最乾淨城市」 侯友宜訂長期目標

新北市環保局今在市政會議以「乾淨新北 有您有我」為題進行專案報告，市長侯友宜表示，新北市已連續10年獲得「最乾淨城市」肯定，並訂下2030年環境目標，包括PM2.5降至10微克／立方公尺、淡水河全流域嚴重污染長度歸零，以及全市減碳30%，朝2050淨零排放邁進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。