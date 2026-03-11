瑞芳區文化健康站揭牌啟用 服務升級每週五天

為促進原住民族長者身心健康，新北市原民局與原住民族委員會共同推動文化健康站設立。今(11)日瑞芳區文化健康站舉行揭牌啟用儀式，並正式將服務天數由每週三天提升為每週五天，提供在地長者更穩定且多元的照顧服務。

瑞芳區目前約有1,200位原住民，其中55歲以上族人約322人，占26.8%。位於瑞濱市民活動中心的瑞芳文健站，規劃多元文化與健康促進課程，如拼貼畫、紙藝創作、黏土手作，以及傳統文化知識分享與歌謠教學等，讓長者在熟悉的文化氛圍中交流互動、延續文化記憶，同時透過社群活動促進身心健康，活出自信與生命價值。

文健站目前共有23位長者參與，其中2位為非原住民長者，最初只是路過活動中心感到好奇，108年加入文健站後，透過原漢交流認識許多過去未曾接觸的野菜與料理，也積極參與文化成果展、槌球聯誼賽及瑞芳區原住民族歲時祭儀等活動。兩人更獲原住民長者取阿美族名字「Hana」與「Panay」，其中一人還取得文健站志工證，協助量測血壓、體溫與體重，為文健站服務盡一份心力，也展現族群交流與文化共融的成果。

原民會主任委員曾智勇表示，原民會今年補助新北市設置17處文健站，核定總經費4,412萬餘元，提供長者在地化健康促進與照護服務。全國文健站也從105年的121站成長至114年的532站，照顧長者人數由4,259人增加至1萬8千多人。

新北市原民局指出，文化健康站不僅提供長者照顧服務，也讓原住民族在都市中仍保有文化歸屬感，未來市府將持續拓展服務據點，完善都會區原住民族長者的文化照顧網絡。