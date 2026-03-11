瑞芳區東和里年後共餐熱鬧登場 長者齊聚動健康

新北市瑞芳區東和里今(11)日舉辦農曆年後的首次社區共餐活動，吸引許多長者與里民熱情參與，現場氣氛熱鬧溫馨。共餐前也進行肢體伸展動健康，很久沒相聚的長輩一起動動身體，享用熱騰騰的餐點話家常，笑聲不斷，展現社區濃厚的人情味。

為了讓長者吃得健康、聚得開心，社區志工一早九點便開始忙進忙出，從備料、烹煮到擺盤樣樣親力親為，準備豐盛又營養的料理，讓參與共餐的長輩們感受到滿滿的關懷與溫暖。志工們的用心付出，也讓整場活動更加溫馨。

值得一提的是，東和里此次共餐活動也首度開辦「延緩失能」健康促進課程，透過簡單且安全的伸展與肢體活動，帶領長者一起動一動。許多長輩跟著老師的節奏伸展筋骨，現場氣氛活絡，不僅促進身體活動，也讓長者身心更加舒暢。

東和里長周樹木表示，希望透過共餐與健康課程的結合，鼓勵長者多走出家門、參與社區活動，不僅增進彼此交流，也能維持良好的身心狀態。

當天活動包括瑞芳區公所團隊、市議員林裔綺服務處以及東和社區發展協會理事長胡志宏等人皆到場共襄盛舉。瑞芳區長楊勝閔表示，社區共餐不僅讓長者感受到關懷，也能透過健康促進課程延緩失能、提升生活品質，區公所未來也會持續與地方合作，支持社區推動更多照顧長者的活動，打造更溫暖、有活力的在地生活環境。