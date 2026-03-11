新北動保處：民眾放生動物屬違法棄養 開罰3萬
新北市政府動保處今天表示，民間長期流傳的「放生祈福」說法屬於錯誤迷思，屬於違法棄養行為，有民眾放生金魚為母親祈福，經查證屬實，動保處依法裁處新台幣3萬元罰鍰。
動物保護防疫處發布新聞稿指出，民間長期流傳的「放生祈福」說法屬於錯誤迷思，所謂放生動物不僅無助於消災祈福，反而是殘忍的棄養行為。可依違反動物保護法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
動保處表示，日前接獲通報有中和區有民眾在社群平台發布放生外來種金魚的訊息，動保處隨即通知當事人到案說明。當事人稱母親因心臟手術失敗需祈福，聽信命理師建議放生魚類祈願，前往水族用品店購買朱文錦，並至新店區碧潭後方渡船頭放生。
動保處表示，雖然當事人的行為是出於孝心、為母親祈福，但放生動物屬於違法棄養行為，動保處依法裁處當事人3萬元罰鍰，並須接受動物保護講習課程。
