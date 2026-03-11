金山高中數理實驗班放飛探空氣球 學生實測數據認識氣象科學

金山高中開辦數理實驗班，積極培育科學、生物醫學及半導體人才，更透過提供學生參與大型研究計畫機會，讓科學研究從實驗室走進校園，強化推動科普教育。這學期邀請來自中國文化大學大氣科學系的教授與學長姐，帶來平時課堂上無法接觸到的知識，在認識氣象課程中，學生也放飛探空氣球，進行氣象數值監測。

中國文化大學大氣科學系教授蘇世顥說，探空氣球升空後，隨即透過探測器將數據回收，及時的數據監測讓學生們知道學校上空以及附近區域的大氣壓力、濕度、溫度以及風速風向。

以往在觀看氣象播報時，都是看著氣象主播將已經回傳整理好的數據播報出來，卻不知道這些被播報出來的數據，原來是經過事前一系列的準備工作與定時探測而來的結果。學生經過這一堂課的體驗，也感受到氣象工作人員的專業與辛勤。

金山高中校長陳玉桂表示，金山高中期待透過不同領域的課程，讓學生有多元的接觸，其中開辦數理實驗班並引入相關的多元課程就是希望鼓勵學生從探索中找到興趣，進而確定未來志向，朝自我的夢想逐步邁進。