快訊

北部地區大誤點！台鐵平交道連兩起撞擊事故 列車動態「一片紅」

玩大怒神嘔吐送醫亡…家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

環保永續 新北：盼2050達淨零碳排目標

中央社／ 新北11日電

新北市長侯友宜今天聽取環保局專案報告後表示，感謝第一線清潔隊員在維護市容環境上的辛勞付出。期勉公私協力守護環境，朝向2050年淨零碳排放的目標邁進。

新北市環保局長程大維今天於市政會議上，以「乾淨新北 有您有我」為題進行專案報告指出，為提升環境品質，新北市全面推動「CLEAN」5大行動，從市容整潔深化至淨零轉型，並締造多項全國首創的施政亮點。

程大維表示，市府自108年迄今已增加近新台幣22億元經費投入清潔隊員福利，不僅將清潔獎金調升至1萬元、全國首創配發透氣防水衣，115年更編列4.8億元預算購置134輛車輛機具以保障作業安全。

他表示，為落實全方位健康照護，預計116年將擴大低劑量肺部電腦斷層掃描受檢資格，並將健檢費用提升至5000元，未來將持續改善清潔隊場區環境。

侯友宜聽取報告後表示，肯定環保局對於城市乾淨的努力，也感謝第一線基層員工的辛苦，期勉環保局持續鼓勵企業和民間單位積極參與，公私協力守護環境，朝向2050年淨零碳排放的目標邁進，實現安居樂業的永續承諾。

侯友宜 環保局 新北

延伸閱讀

啟動多元治理策略 環境部攜手NGOs共同守護台灣環境

北市移交 八里汙水廠 新北接棒管理

八里汙水廠交棒新北 雙北承諾營運不中斷、品質再提升

八里污水處理廠3月2日移交新北 達到管用合一

相關新聞

撒錢也沒人領...北市補助私幼人次及金額均下降 原因曝光

為減輕家長經濟負擔，台北市政府針對設籍台北市且就讀私立幼兒園之幼兒，依年齡層提供不同學費補助方案，但近5年補助人次及金額，多呈下降趨勢。北市主計處指出，主因少子女化趨勢，以致整體就讀人數及申請補助基數相對減少。

日本311震災15周年 中島健一發送蛋包飯感謝台灣

今天是日本311震災15周年，因感念台灣援助已歸化中華民國國籍的中島健一，中午在新北市蘆洲分送120份蛋包飯和200杯紅茶，回饋感懷當年募款協助他回故鄉尋親、請他吃蛋包飯的台灣人恩情。

任副市長掌財政紀律 李泰興全力以赴曝蔣萬安首要任務

北市前副市長李四川被徵召選新北市長。蔣市府今天宣布最新一波人事，原祕書長李泰興升任副市長，李泰興說，接下副市長全力以赴，不過坦言的確壓力大。尤其今年是市長蔣萬安第一任第四年，如何施政市民更有感，除協助推動重大亮點建設，也要兼顧財政紀律。

北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

台北市政府今日發布人事任命，原任秘書長的李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長。北市議員詹為元認為，這一波的副市長跟秘書長的任命，可以看得出蔣市長從健全北市市政平衡發展的角度來考量。以市政出發沒有過多的政治任命，以及政治意識形態的對立。先說結論，這絕對是台北市民之福。

蔣市府人事大調動...連任關鍵年 蔣萬安4個字曝人事考量

北市前副市長李四川今將被徵召選新北市長。蔣市府今也宣布最新一波人事，原祕書長李泰興升任副市長，士林區長林士斌出任副秘書長；原副秘王玉芬升任秘書長；原人事處長王崇斌升任副秘；士林區長由原青年局副局長董晉曄接任。蔣萬安表示，這波人事重點就是「穩中求進」。

恫嚇女國中生視訊曝私密處還竊錄 男辯「情輕法重」被法官打臉重判

曾姓男子在交友網站認識女國中生，要求她傳送性影像及發生關係遭拒，恫嚇將公布其學校及學號，還威脅要找人輪姦她，她被迫開視訊拍攝其胸部及私密處且遭竊錄，家長得知後報警處，曾男上了法庭才認罪，法官認他犯脅迫使少年自行拍攝性影像罪判刑7年8月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。