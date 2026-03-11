聽新聞
環保永續 新北：盼2050達淨零碳排目標
新北市長侯友宜今天聽取環保局專案報告後表示，感謝第一線清潔隊員在維護市容環境上的辛勞付出。期勉公私協力守護環境，朝向2050年淨零碳排放的目標邁進。
新北市環保局長程大維今天於市政會議上，以「乾淨新北 有您有我」為題進行專案報告指出，為提升環境品質，新北市全面推動「CLEAN」5大行動，從市容整潔深化至淨零轉型，並締造多項全國首創的施政亮點。
程大維表示，市府自108年迄今已增加近新台幣22億元經費投入清潔隊員福利，不僅將清潔獎金調升至1萬元、全國首創配發透氣防水衣，115年更編列4.8億元預算購置134輛車輛機具以保障作業安全。
他表示，為落實全方位健康照護，預計116年將擴大低劑量肺部電腦斷層掃描受檢資格，並將健檢費用提升至5000元，未來將持續改善清潔隊場區環境。
侯友宜聽取報告後表示，肯定環保局對於城市乾淨的努力，也感謝第一線基層員工的辛苦，期勉環保局持續鼓勵企業和民間單位積極參與，公私協力守護環境，朝向2050年淨零碳排放的目標邁進，實現安居樂業的永續承諾。
