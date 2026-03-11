撒錢也沒人領...北市補助私幼人次及金額均下降 原因曝光

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
受少子化影響，台北市私幼補助，近年因幼兒總量縮減而減少。本報資料照片
為減輕家長經濟負擔，台北市政府針對設籍台北市且就讀私立幼兒園之幼兒，依年齡層提供不同學費補助方案，但近5年補助人次及金額，多呈下降趨勢。北市主計處指出，主因少子女化趨勢，以致整體就讀人數及申請補助基數相對減少。

北市主計處指出，就2-4歲幼兒部分，市府自112學年度起台北市「一生六六大順」轉型為「寶貝我愛你-台北市私立幼兒園教育扶助差額補助方案」，113學年度補助計1.9萬人次、4.6億元，分別較上學年減少0.1萬人次(-4.9%)、0.1億元(-1.9%)；另近五年補助人次及金額，除112學年度因方案轉型金額上升外，其餘均呈下降趨勢。

另外，就5歲幼兒部分，113學年度台北市政府提供「助您好孕-5歲就學費用補助」計1.0萬人次與0.4億元，分別較上學年減少0.1萬人次(-11.6%)、0.1億元(-25.5%)。另就年齡觀察，113學年度補助人次以5歲就學費用補助1.0萬人次最多，金額以4歲就學費用補助1.7億元最高。

對於補助人次及金額多呈下降趨勢，主計處指出，近年本市私立幼兒園補助申請人數逐年減少，主要原因係因在少子女化趨勢影響下，全市幼兒人口數持續下降，適齡就學幼兒總量縮減，致整體就讀人數及申請補助基數相對減少。

