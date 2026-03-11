快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

新北公共工程金質獎奪6獎 侯友宜：強化品質打造宜居城市

聯合報／ 記者張策／新北報導

被譽為工程界奧斯卡的「第25屆公共工程金質獎」結果揭曉，新北市工務局一舉拿下6項大獎，包括4座金質獎及2座特別貢獻獎。工務局長馮兆麟今率養工處長鄭立輝、新工處副處長黃子毓與獲獎團隊於市政會議中獻獎，新北市長侯友宜肯定團隊對公共工程品質的堅持與努力，強調市府未來仍將持續強化工程管理與品質，打造安全、友善且宜居的城市環境。

侯友宜表示，本屆新北市能獲得多項獎項肯定，代表市府團隊從規畫設計到施工管理各階段皆層層把關、精益求精，才能在全國評比中脫穎而出，這也是對市府團隊專業能力與長期努力的最佳證明。他指出，未來仍會秉持「安全為本、品質優先」原則推動各項重大建設，今年也將全力完成三重區第二行政中心工程，為城市發展奠定更穩固的基礎。

工務局長馮兆麟指出，本屆金質獎成果亮眼，其中新工處「樹林藝文綜合行政大樓」榮獲公共設施維護管理獎項特優，「新莊快樂公園第3期闢建工程」則獲土木類優等殊榮。此外，新工處已連續三年獲得「公共工程品質優良獎連續10屆得獎之特別貢獻獎」，養工處也連兩年榮獲「公共工程品質優良獎連續5屆得獎之特別貢獻獎」，展現新北市長期深耕工程品質的成果。

新工處說明，「樹林藝文綜合行政大樓」導入設備資訊標準化與電子化管理，並整合IoT監控訊號及3D BIM模型，透過行動裝置即可即時掌握設備運作狀態、空氣品質與空調使用量；「新莊快樂公園第3期闢建工程」則以蜜蜂為主題，結合全齡友善設計與共融式遊具，打造優質休憩空間。

此外，養工處辦理的「汐止區康寧街三期道路改善工程」及「淡海新市鎮共同管道出入通風口融合周遭環境示範計畫」，也在土木類獲得佳作肯定。馮兆麟強調，新北市在嚴謹的評審制度與層層考核中屢創佳績，展現公共工程品質的深厚實力，未來也將持續以更高標準精進建設品質，打造讓市民引以為傲的城市建設。

養工處推動「汐止區康寧街三期道路改善工程」，在第25屆公共工程金質獎土木類獲得佳作肯定。圖／新北市工務局提供
養工處推動「汐止區康寧街三期道路改善工程」，在第25屆公共工程金質獎土木類獲得佳作肯定。圖／新北市工務局提供

榮獲第25屆公共工程金質獎土木工程類「優等」的新莊區快樂公園第3期闢建工程，融合全齡友善設計及共融式遊具，打造優質休憩空間。圖／新北市工務局提供
榮獲第25屆公共工程金質獎土木工程類「優等」的新莊區快樂公園第3期闢建工程，融合全齡友善設計及共融式遊具，打造優質休憩空間。圖／新北市工務局提供

新北市工務局一舉拿下6座公共工程金質獎，工務局長馮兆麟（左一）率領新工處副處長黃子毓（左五），於今日市政會議中獻獎予新北市長侯友宜（左四），共享榮耀。圖／新北市工務局提供
新北市工務局一舉拿下6座公共工程金質獎，工務局長馮兆麟（左一）率領新工處副處長黃子毓（左五），於今日市政會議中獻獎予新北市長侯友宜（左四），共享榮耀。圖／新北市工務局提供

新工處「樹林藝文綜合行政大樓」,榮獲第25屆公共工程金質獎公共設施維護管理獎項「特優」。圖／新北市工務局提供
新工處「樹林藝文綜合行政大樓」,榮獲第25屆公共工程金質獎公共設施維護管理獎項「特優」。圖／新北市工務局提供

