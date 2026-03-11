新北連續10年「最乾淨城市」 侯友宜訂長期目標

快訊

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市環保局今在市政會議以「乾淨新北 有您有我」為題進行專案報告，市長侯友宜表示，新北市已連續10年獲得「最乾淨城市」肯定，並訂下2030年環境目標，包括PM2.5降至10微克／立方公尺、淡水河全流域嚴重污染長度歸零，以及全市減碳30%，朝2050淨零排放邁進。

環保局長程大維在報告中指出，新北市近年以「CLEAN五大行動」為核心，從城市整潔、低碳永續、友善環境、主動服務與社區共好等面向推動環境治理。其中在「乾淨城市」方面，建立道路髒污通報單一窗口，通報改善率達100%，並首創公廁「乾式清潔作業指引」與「性別友善廁所標章」，新北也成為全國唯一連續4年獲環境部「金環獎」肯定的縣市，在行政院「向海致敬」考評中亦連續4年蟬聯特優。

在低碳永續政策上，新北市打造全國首座公部門AI資源回收分選廠，透過AI機械手臂精準分選資源物，每年可處理約1.2萬公噸回收物；此外推動取得環保標章的「環保兩用袋」，至今已減少逾2.5億個塑膠袋使用。環保局也推動「不塑市場」與「不塑商圈夜市」，並推出「新北Ucup」循環杯供校慶、賽事與影城使用，累積使用超過21萬杯次。

在智慧便民服務方面，新北市推出「回收易起LINE智能查詢服務」，使用人次已超過150萬，「新北樂圾車網站」瀏覽量則突破460萬人次；同時透過里環境認證制度鼓勵社區參與，目前五星認證率已逾9成，並完成全市沙岸認養。環保局也訂定全國首創的民間捐贈原則，目前已有19輛清潔車輛由民間捐贈，另有善心人士提供獎助學金與急難救助金支持基層清潔隊員。

程大維也表示，市府近年持續強化清潔隊員福利，自108年至今已增加近22億元經費投入基層照顧，包括將清潔獎金調升至1萬元、全國首創配發Gore-Tex透氣防水衣，並於今年編列4.8億元購置134輛清潔車輛與機具以提升作業安全。未來也規畫擴大低劑量肺部電腦斷層（LDCT）檢查資格，並將健康檢查補助提升至5000元，同時持續改善清潔隊場區環境。

侯友宜表示，乾淨城市的基礎來自基層清潔隊員的努力，也仰賴市民、企業與政府共同參與。他期勉環保局持續結合科技治理與公私協力，將過去被動的環境管理轉為市民主動參與，減輕基層負擔，並凝聚社會力量共同守護環境，打造「安居樂業」的永續城市。

侯友宜也提到，非常感謝清潔隊同仁長期以來在第一線維護城市環境的辛勞付出，市府近年透過科技治理與公私協力，從乾淨城市、低碳永續、主動服務到社區共好等面向推動環境政策，也持續強化基層清潔人員的工作環境與福利保障。

侯指出，自他上任以來，市府已投入約22億元提升清潔隊員福利與作業設備，包括提升裝備、增加健康照護與獎金，同時補充人力，並購置更先進的清潔車輛與環保設備；此外也投入14.7億元改善清潔隊場區環境，希望讓清潔隊員在更安全、舒適的環境下工作，獲得市民更多肯定與支持。

