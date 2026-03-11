拔河世錦賽12日小巨蛋登場 北市體育局籲索票要快

快訊

中央社／ 台北11日電

全球拔河最頂尖賽事首度來台，「2026台北世界室內拔河錦標賽」明天登場，台北市體育局邀請全國民眾免費索票入場，一起為台灣女子拔河代表隊加油，並見證4連霸傳奇誕生。

首度來台舉辦的「2026台北世界室內拔河錦標賽」，12日至15日在台北小巨蛋登場。體育局說，共有14個國家與地區、逾千名頂尖選手齊聚台北拚氣力。

體育局告訴中央社記者，比賽開放民眾免費索票，小巨蛋約開放4000席座位，目前每天還有約1000個位子，不過14日、15日「錦標賽」場次最搶手，席位正快速遞減中，呼籲想見證台灣女子拔河代表隊力拚4連霸紀錄的民眾，務必把握索票最後機會。

體育局說明，可上KKTIX票務平台索取，取票方式有2種，電子票券索票成功後，入場時出示QR Code掃描進場，紙本票券在完成線上預訂後，可至指定全家便利商店取票，但須依通路規定自付取票手續費。

體育局補充，台灣女子500公斤級代表隊除在世界運動會締造6連霸神話，2024年瑞典世錦賽也成功奪下3連冠，包括台灣男子代表隊與混合組在內，上屆世錦賽台灣共囊括3金、3銀佳績。

