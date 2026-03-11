日本311震災15周年 中島健一發送蛋包飯感謝台灣

今天是日本311震災15周年，因感念台灣援助已歸化中華民國國籍的中島健一，中午在新北市蘆洲分送120份蛋包飯和200杯紅茶，回饋感懷當年募款協助他回故鄉尋親、請他吃蛋包飯的台灣人恩情。

中島健一指出，2011年他在台灣就讀中國科技大學，3月11日那天接到日本家人喊救命的電話，回撥時卻已無法接通。隔日到學校上課並請假，「我那時候很窮，身上大概只剩2000元，但我想回去救家人」。

同學、老師都知道他沒什麼錢，有1個綽號「麗卿媽」的同學塞給他8萬元、教務處「家瑜老師」給他5千元吃飯，校方也協助募款，還有個朋友一直陪伴申辦回國手續，買了1份蛋包飯給他，「那是我吃過最好吃的蛋包飯，雖然吃得有點膩，但還是流淚一直吃」。

他在福島的親戚共有13人罹難，但有在體育館找到奶奶，隔年奶奶在生前給他的最後一封信中提醒，要成為有用的人回饋社會。2017年30歲生日那天他放棄日本國籍、歸化成為台灣人，常加入公益、環保、救災相關志工服務。

後來每年311他都會分送大約100個蛋包飯，「因為我沒有很多錢，但是用一點點心意表達感恩，謝謝台灣的幫助讓我們能夠堅強走到現在。」

圖／民眾提供

中島健一（右）圖／民眾提供

中島健一（左）圖／民眾提供