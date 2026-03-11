快訊

日本311震災15周年 中島健一發送蛋包飯感謝台灣

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導
今天是日本311震災15周年，因感念台灣援助已歸化中華民國國籍的中島健一，中午在新北市蘆洲分送120份蛋包飯和200杯紅茶，回饋感懷當年募款協助他回故鄉尋親、請他吃蛋包飯的台灣人恩情。圖／民眾提供
今天是日本311震災15周年，因感念台灣援助已歸化中華民國國籍的中島健一，中午在新北市蘆洲分送120份蛋包飯和200杯紅茶，回饋感懷當年募款協助他回故鄉尋親、請他吃蛋包飯的台灣人恩情。

中島健一指出，2011年他在台灣就讀中國科技大學，3月11日那天接到日本家人喊救命的電話，回撥時卻已無法接通。隔日到學校上課並請假，「我那時候很窮，身上大概只剩2000元，但我想回去救家人」。

同學、老師都知道他沒什麼錢，有1個綽號「麗卿媽」的同學塞給他8萬元、教務處「家瑜老師」給他5千元吃飯，校方也協助募款，還有個朋友一直陪伴申辦回國手續，買了1份蛋包飯給他，「那是我吃過最好吃的蛋包飯，雖然吃得有點膩，但還是流淚一直吃」。

他在福島的親戚共有13人罹難，但有在體育館找到奶奶，隔年奶奶在生前給他的最後一封信中提醒，要成為有用的人回饋社會。2017年30歲生日那天他放棄日本國籍、歸化成為台灣人，常加入公益、環保、救災相關志工服務。

後來每年311他都會分送大約100個蛋包飯，「因為我沒有很多錢，但是用一點點心意表達感恩，謝謝台灣的幫助讓我們能夠堅強走到現在。」

今天是日本311震災15周年，因感念台灣援助已歸化中華民國國籍的中島健一，中午在新北市蘆洲分送120份蛋包飯和200杯紅茶，回饋感懷當年募款協助他回故鄉尋親、請他吃蛋包飯的台灣人恩情。吸引許多民眾排隊領取。圖／民眾提供
今天是日本311震災15周年，因感念台灣援助已歸化中華民國國籍的中島健一（右），中午在新北市蘆洲分送120份蛋包飯和200杯紅茶，回饋感懷當年募款協助他回故鄉尋親、請他吃蛋包飯的台灣人恩情。圖／民眾提供
今天是日本311震災15周年，因感念台灣援助已歸化中華民國國籍的中島健一（左），中午在新北市蘆洲分送120份蛋包飯和200杯紅茶，回饋感懷當年募款協助他回故鄉尋親、請他吃蛋包飯的台灣人恩情。圖／民眾提供
今天是日本311震災15周年，因感念台灣援助已歸化中華民國國籍的中島健一（左），中午在新北市蘆洲分送120份蛋包飯和200杯紅茶，回饋感懷當年募款協助他回故鄉尋親、請他吃蛋包飯的台灣人恩情。圖／民眾提供
日本311大震

任副市長掌財政紀律 李泰興全力以赴曝蔣萬安首要任務

北市前副市長李四川被徵召選新北市長。蔣市府今天宣布最新一波人事，原祕書長李泰興升任副市長，李泰興說，接下副市長全力以赴，不過坦言的確壓力大。尤其今年是市長蔣萬安第一任第四年，如何施政市民更有感，除協助推動重大亮點建設，也要兼顧財政紀律。

北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

台北市政府今日發布人事任命，原任秘書長的李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長。北市議員詹為元認為，這一波的副市長跟秘書長的任命，可以看得出蔣市長從健全北市市政平衡發展的角度來考量。以市政出發沒有過多的政治任命，以及政治意識形態的對立。先說結論，這絕對是台北市民之福。

蔣市府人事大調動...連任關鍵年 蔣萬安4個字曝人事考量

北市前副市長李四川今將被徵召選新北市長。蔣市府今也宣布最新一波人事，原祕書長李泰興升任副市長，士林區長林士斌出任副秘書長；原副秘王玉芬升任秘書長；原人事處長王崇斌升任副秘；士林區長由原青年局副局長董晉曄接任。蔣萬安表示，這波人事重點就是「穩中求進」。

新北連續10年「最乾淨城市」 侯友宜訂長期目標

新北市環保局今在市政會議以「乾淨新北 有您有我」為題進行專案報告，市長侯友宜表示，新北市已連續10年獲得「最乾淨城市」肯定，並訂下2030年環境目標，包括PM2.5降至10微克／立方公尺、淡水河全流域嚴重污染長度歸零，以及全市減碳30%，朝2050淨零排放邁進。

拔河世錦賽12日小巨蛋登場 北市體育局籲索票要快

全球拔河最頂尖賽事首度來台，「2026台北世界室內拔河錦標賽」明天登場，台北市體育局邀請全國民眾免費索票入場，一起為台灣...

