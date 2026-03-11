超商消費649元抽中1千萬 蔣萬安：金額破70億元創新高

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市長蔣萬安（中）現場打給中獎1000萬元的幸運得主。記者邱書昱／攝影
響應去年中央普發一萬元政策，北市府舉辦「台北有夠嗨」滿200元就抽現金1千萬元、台積電股票、來回機票等大禮，活動為期3個月，今天由台北市長蔣萬安抽出最大1千萬元獎項。商業處表示，根據統計，活動金額累積70多億元，突破歷年消費登錄佳績。

蔣萬安表示，「來台北有購嗨」在短短3個月時間，登錄金額飆升並突破70億元，登錄筆數也有達到550萬筆，註冊會員數則是超過19萬5千人次，相關數據都遠超過預期，也是有史以來抽獎活動最高紀錄的一次。

他說，當時為留住普發現金1萬元，北市府商業處及跨局處合力，更感謝商圈、產業公會、百貨公司、旅宿業、超商等加入，成功串連3426家友好特電，經換算在台北市消費平均每人達7千元，多達4成是外縣市民眾來消費參與。

記者會上，有名抽中美國鳳凰城來回機票的徐小姐分享，她說，消費地點是在Bellavita地下樓層的漢堡店，當時是請朋友吃飯，聽到朋友說有抽獎活動因而登錄，沒想到就幸運中獎。

隨後，蔣萬安抽出最後大獎的尾數號碼，包含最大獎現金1000萬元、Tesla Model Y、北海道雙人機票、美國鳳凰城機票等大禮，並且現場致電給幸運中千萬大獎得主。

有趣的是，蔣萬安撥通了幸運得主電話，並說出恭喜中獎，不料，對方對於中獎還是有點半信半疑，即便是蔣萬安也說是本人親自電話，以及確認參加活動，電話那頭還是有些存疑。據了解，中獎民眾是在全家消費649元就抽中獎。

台北市商業處科長翁誌麟說，這次的抽獎門檻面額、時間長度都和前年類似的抽獎活動相同，但是消費金額總數比前年的50億元，多出20億元到70多億元，也與活動期間橫跨耶誕節、跨年到農曆過年等節慶，也可以看出有將普發現金1萬元留在台北市。

台灣經濟研究院所長譚瑾瑜分析，這次活動成功關鍵在於掌握年度消費脈動，產生需求放大的乘數效益，且支撐台北內需市場的動力並非一次性高額支出，而是來自日常聚餐、採買等邊際消費累積，活動也引導民眾多消費一點的習慣。

Gogoro及Vespa 偉士牌機車。記者邱書昱／攝影
獎項之一的Tesla Model Y。記者邱書昱／攝影
基隆廟口夜市美食遠近馳名，吸引不少外地饕客來品嘗，但有民眾反映不少商家未落實油脂分離，仁三路29巷油垢從水溝溢出，不僅惡臭且容易滑倒。仁愛區公所已貼公告暫停民眾和機車通行，避免滑倒，將清油排汙，並計畫重新施作過低的水溝。環保局也表示將加強稽查、告發。

