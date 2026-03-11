任副市長掌財政紀律 李泰興全力以赴曝蔣萬安首要任務

北市前副市長李四川被徵召選新北市長。蔣市府今天宣布最新一波人事，原祕書長李泰興升任副市長，李泰興說，接下副市長全力以赴，不過坦言的確壓力大。尤其今年是市長蔣萬安第一任第四年，如何施政市民更有感，除協助推動重大亮點建設，也要兼顧財政紀律。

北市府今宣布蔣市府最新一波人事，李四川請辭選新北由李泰興升任副市長。由於新版財劃法北市今年增加統籌分配款，市長蔣萬安的期許與任務為何？李泰興說，台北市還有很多重大建設要推動，市長蔣萬安的期許是除了讓台北市推動重大建設財源無虞，並且也要兼顧財政紀律。

李泰興說，他將負責財政與主計，希望有適當的財源支持重大建設推動，包括持續推動捷運六箭齊發、硬體設施部分有校舍市場改建特色運動館等；另外友善育兒推出減少工時計畫、還有最長照醫療也希望更往前走，更照顧市民。

李泰興說，市長近期宣示一些重大施政，包括無菸城市等，他就是全力以赴，推動重大建設財源就要做好規畫，絕對全力以赴。