後李四川時代蔣萬安新人事 藍營評：名單民眾不熟但不嘩眾取寵

北市前副市長李四川今將被徵召選新北市長，蔣市府今也宣布最新一波人事，原祕書長李泰興升任副市長。對此，藍營認為或許名單上不是一般民眾熟知的人物，但「不譁眾取寵」；綠營評價是「2好3壞」；民眾黨北市議會黨團則說「非常意外」，會提醒李泰興新會期要再加強溝通。

新一波人事，原祕書長李泰興升任副市長；士林區長林士斌出任副秘書長；原副秘王玉芬升任秘書長；原人事處長王崇斌升任副秘；士林區長由原青年局副局長董晉曄接任。蔣萬安表示，這波人事重點就是「穩中求進」。

國民黨台北市議員詹為元指出，或許名單上不是一般民眾熟知的人物，但每一位都是扎扎實實的從基層公務體系出發，經過千錘百鍊一路上努力，最後擔任到目前這個位置。這也說明蔣萬安市長的市政，不譁眾取寵，穩步紮實的希望將台北市奠下良好的基礎，所以這是台北市民之福。

他說，李泰興接任副市長，具他有財政背景，之所以選擇他擔任台北市副市長，應跟新的財劃法遲遲無法落實，以及面對未來新的統籌分配款該如何使用、分配有關。李泰興過去擔任秘書長的任內就熟稔各局處的政務，面對目前中央不穩定的統籌分配財政來源，一個財政背景出生的副市長，當然更能恪守財政紀律，也更清楚知道台北市財政的收支使用目的。

民進黨台北市議員陳賢蔚表示，這是典型的安全牌，整體呈現「2好3壞」的局面，好處在於李具備行政資歷熟悉市府內部流程、跨局處協調，身為蔣萬安心腹，可信任度高，能忠實執行市長指令，但台北市此刻更需要具備擘畫城市願景、熟悉新興AI科技產業治理，能擴大施政團隊專業能力開創新局副市長。

陳賢蔚認為，蔣無法趁機吸引更優秀專業的外部人才，擴大市府決策圈，加上在全球城市競逐AI科技轉型的當下，新任副市長缺乏新興科技產業治理專業，行政體系官僚思維恐缺乏擘畫台北邁向未來國際科技城市願景能力，整體市府表現有待觀察提醒若市府固步自封，恐怕錯失台北轉型AI科技智慧城市的重要契機。

民眾黨北市議會黨團總召林珍羽表示，議會上個預算會期，時任秘書長的李泰興與議員溝通遇到不少爭端，他在許多政策布達未替蔣萬安解圍，反而讓火燒更嚴重。今天得知李被任命副市長，「我是非常意外」，提醒他新會期要再加強溝通。

林珍羽說，蔣新任命的王玉芬、林士斌都是工務體系出身，也是李四川的得力二把手，可見李四川離開對蔣市府工務層面有一定影響，蔣得透過李的子弟兵或李的工務體系，才有辦法維穩運作。

林珍羽指出，蔣萬安此次人事任命採「不扣分」策略，並沒太多亮點，她更點出「蔣萬安沒有為了他未來的市長接班人選做打算」，只是要全力拚連任，平安度過下一個任期。