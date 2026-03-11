北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

台北市政府今日發布人事任命，原任秘書長的李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長。北市議員詹為元認為，這一波的副市長跟秘書長的任命，可以看得出蔣市長從健全北市市政平衡發展的角度來考量。以市政出發沒有過多的政治任命，以及政治意識形態的對立。先說結論，這絕對是台北市民之福。

詹為元認為，李泰興任副市長具有財政背景，之所以選擇他擔任台北市副市長，認為跟新的財劃法遲遲無法落實，以及面對未來新的統籌分配款該如何使用、分配有關。

他說，李泰興過去擔任秘書長的任內就熟稔各局處的政務，面對目前中央不穩定的統籌分配財政來源，一個財政背景出生的副市長，當然更能恪守財政紀律，也更清楚知道台北市財政的收支使用目的。

在未來當中央不擋之後，在新的統籌分配款分配初期，記能守成，也能進取，對未來的台北市財政的劃分打下一個良好的基礎。

詹為元說，而王玉芬秘書長是都發體系出生，對城市規劃十分有見解。台北市現在最大問題就是老舊建物的都更問題，這也是蔣萬安市長上任之後的首要任務。尤其秘書長幕僚單位出發，指揮引導不同的局處單位，加速整體的都市規畫，不是只有發展，還有文化、交通及觀光等，這些都是需要統合性的思考。

另外，他說，林士斌具有工程專業背景，擔任副秘書長，也能持續銜接李四川副市長的工務政策的規畫，穩定台北市公共建設的發展。而輝達落腳在士林區，所以士林區長的角色就變得吃重，除了負責幫忙協調之外，也要具有國際觀。

詹為元認為，或許名單上不是一般民眾熟知的人物，但每一位都是扎扎實實的從基層公務體系出發，經過千錘百鍊一路上努力，最後擔任到目前這個位置。