影／基隆廟口夜市後場油垢溢出水溝 惡臭濕滑民眾不敢走

基隆廟口夜市美食遠近馳名，吸引不少外地饕客來品嘗，但有民眾反映不少商家未落實油脂分離，仁三路29巷油垢從水溝溢出，不僅惡臭且容易滑倒。仁愛區公所已貼公告暫停民眾和機車通行，避免滑倒，將清油排汙，並計畫重新施作過低的水溝。環保局也表示將加強稽查、告發。

民眾指出，他和朋友從台北到基隆廟口夜市吃美食，後來吃完到處繞一繞，結果發現仁三路29巷整條巷子都是油汙，聞起來十分的臭，還差一點滑倒，一行人覺得不太舒服。也有網友在網上投訴，指油后從水溝溢出來，水溝也有惡臭，質疑油汙怎麼直接放到水溝？

當地路過居民說，這條巷子周遭有很多攤商的後場，有很多菜渣的湯湯水水及清洗的油汙排放，油垢結塊滿到水溝外，走起來非常滑，一不小心就會滑倒，到處是油汙，對民眾造成困擾，老人家也不敢走，很容易摔倒，只好繞路而行。

仁愛區公所、仁德里辦公告指出，仁三路29巷水溝油垢溢出問題，已多次協調商家仍未落實油脂分離，仍排出油垢，已協調環保局加強稽查，區所已安排清抽水溝，請民眾和機車暫停通行，避免滑倒。

仁德里長王朝成表示，以前多是服飾、鞋子等店，後來多了很多餐食店，因排放汙油到水溝造成油垢堆積水溝，主要是水溝太小又過低，區公所已允諾重做水溝改善。

仁愛區長李宗奇表示，里長有回報廢油溢流，該處溝底較低，不易排至周邊大排，區所已廠商評估，後續短期區公所會清洗路面及以人工方式撈油清汙。長期將重做水溝，拉平溝底斜率。同時與里民、里長商量，研議設置棧板，提高行人安全；至於溯源管理，已請主管局處加強稽查。

市議員鄭文婷說，環保局、衛生局要加強稽查商家有無落實油水分離，如果沒有就要告發，否則清完之後又有油汙流入，還是又會發生。

環保局人員表示，該區域為區公所管理，環保會加強稽查油汙水排放，並要求適家落實油脂分離。