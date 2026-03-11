快訊

北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

影／基隆廟口夜市後場油垢溢出水溝 惡臭濕滑民眾不敢走

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
仁三路29巷油垢水溝溢出，現場惡臭、濕滑易摔倒。記者游明煌／攝影
仁三路29巷油垢水溝溢出，現場惡臭、濕滑易摔倒。記者游明煌／攝影

基隆廟口夜市美食遠近馳名，吸引不少外地饕客來品嘗，但有民眾反映不少商家未落實油脂分離，仁三路29巷油垢從水溝溢出，不僅惡臭且容易滑倒。仁愛區公所已貼公告暫停民眾和機車通行，避免滑倒，將清油排汙，並計畫重新施作過低的水溝。環保局也表示將加強稽查、告發。

民眾指出，他和朋友從台北到基隆廟口夜市吃美食，後來吃完到處繞一繞，結果發現仁三路29巷整條巷子都是油汙，聞起來十分的臭，還差一點滑倒，一行人覺得不太舒服。也有網友在網上投訴，指油后從水溝溢出來，水溝也有惡臭，質疑油汙怎麼直接放到水溝？

當地路過居民說，這條巷子周遭有很多攤商的後場，有很多菜渣的湯湯水水及清洗的油汙排放，油垢結塊滿到水溝外，走起來非常滑，一不小心就會滑倒，到處是油汙，對民眾造成困擾，老人家也不敢走，很容易摔倒，只好繞路而行。

仁愛區公所、仁德里辦公告指出，仁三路29巷水溝油垢溢出問題，已多次協調商家仍未落實油脂分離，仍排出油垢，已協調環保局加強稽查，區所已安排清抽水溝，請民眾和機車暫停通行，避免滑倒。

仁德里長王朝成表示，以前多是服飾、鞋子等店，後來多了很多餐食店，因排放汙油到水溝造成油垢堆積水溝，主要是水溝太小又過低，區公所已允諾重做水溝改善。

仁愛區長李宗奇表示，里長有回報廢油溢流，該處溝底較低，不易排至周邊大排，區所已廠商評估，後續短期區公所會清洗路面及以人工方式撈油清汙。長期將重做水溝，拉平溝底斜率。同時與里民、里長商量，研議設置棧板，提高行人安全；至於溯源管理，已請主管局處加強稽查。

市議員鄭文婷說，環保局、衛生局要加強稽查商家有無落實油水分離，如果沒有就要告發，否則清完之後又有油汙流入，還是又會發生。

環保局人員表示，該區域為區公所管理，環保會加強稽查油汙水排放，並要求適家落實油脂分離。

仁三路29巷油垢水溝溢出，現場惡臭、濕滑易摔倒。記者游明煌／攝影
仁三路29巷油垢水溝溢出，現場惡臭、濕滑易摔倒。記者游明煌／攝影

鄭文婷 環保局

延伸閱讀

看不懂 彰首條行人優先區挨批

石門水庫觀光驚魂...遊船2度擱淺 救生衣綁繩脆化無法固定

麵屋一燈桃園華泰店爆多人用餐後上吐下瀉 衛生局稽查結果出爐

石門水庫遊湖驚魂 船2度擱淺、救生衣繩碎化 桃議員批沒人管

相關新聞

北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

台北市政府今日發布人事任命，原任秘書長的李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長。北市議員詹為元認為，這一波的副市長跟秘書長的任命，可以看得出蔣市長從健全北市市政平衡發展的角度來考量。以市政出發沒有過多的政治任命，以及政治意識形態的對立。先說結論，這絕對是台北市民之福。

蔣市府人事大調動...連任關鍵年 蔣萬安4個字曝人事考量

北市前副市長李四川今將被徵召選新北市長。蔣市府今也宣布最新一波人事，原祕書長李泰興升任副市長，士林區長林士斌出任副秘書長；原副秘王玉芬升任秘書長；原人事處長王崇斌升任副秘；士林區長由原青年局副局長董晉曄接任。蔣萬安表示，這波人事重點就是「穩中求進」。

李四川選新北誰接副市長？蔣萬安拍板：財政專長的「他」出任

北市前副市長李四川周一已請辭，今天國民黨將徵召參選新北市長。外界關注，蔣萬安團隊誰接任李四川的副市長職務？還有副秘書長尚缺一人，北市府今天宣布，由市府秘書長李泰興出任副市長、士林區公所區長林士斌出任副秘書長。

影／基隆廟口夜市後場油垢溢出水溝 惡臭濕滑民眾不敢走

基隆廟口夜市美食遠近馳名，吸引不少外地饕客來品嘗，但有民眾反映不少商家未落實油脂分離，仁三路29巷油垢從水溝溢出，不僅惡臭且容易滑倒。仁愛區公所已貼公告暫停民眾和機車通行，避免滑倒，將清油排汙，並計畫重新施作過低的水溝。環保局也表示將加強稽查、告發。

青壯世代文官內升展新局 李泰興接任北市副市長

臺北市政府11日發布人事任命，以「穩中求進」為原則，原任秘書長的李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長，原任人事處長的王崇斌接任副秘書長，原任士林區長的林士斌升任副秘書長，士林區長一職則由原任青年局副局長的董晉曄接任。

拖吊亂象 北市要求揭露金額

雙北及桃園日前多起拖吊業者亂開價引爭議，北市交通局昨公告拖吊救援指引，須揭露消費資訊，違者限期改善，未改善最重可處十萬元，適用登記在台北市或拖吊行為、拖吊途中經過北市的業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。