蔣市府人事大調動...連任關鍵年 蔣萬安4個字曝人事考量

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市長蔣萬安。本報資料照片
北市前副市長李四川今將被徵召選新北市長。蔣市府今也宣布最新一波人事，原祕書長李泰興升任副市長，士林區長林士斌出任副秘書長；原副秘王玉芬升任秘書長；原人事處長王崇斌升任副秘；士林區長由原青年局副局長董晉曄接任。蔣萬安表示，這波人事重點就是「穩中求進」。

蔣萬安說，這次5位首長都是非常優秀傑出的文官，也包含青壯世代，希望藉由他們過去經驗跟專業，來持續推動擘畫各項市政。當然也希望能夠提振以及鼓舞我們整個文官體系，告訴大家只要努力，有表現就會被看到，不管在哪一個體系。

蔣說，他也期勉這5位優秀的同仁，能夠繼續在崗位上為台北市以及為所有的市民，做出更大的付出以及爭取更大的福祉。

媒體也問蔣，這波人事由李泰興接副市長，是否因財劃法統籌款增加，希望找一個財務專業副手？還有輝達落腳北市科，林士斌對地方熟悉？蔣萬安說，今年是他市府團隊的第一任第四年，重點就是「穩中求進」，希望藉由傑出文官過去的經驗跟專業，來持續的推動我們擘畫的各項市政。

台北市政府今日發布人事任命，原任秘書長的李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長。北市議員詹為元認為，這一波的副市長跟秘書長的任命，可以看得出蔣市長從健全北市市政平衡發展的角度來考量。以市政出發沒有過多的政治任命，以及政治意識形態的對立。先說結論，這絕對是台北市民之福。

青壯世代文官內升展新局 李泰興接任北市副市長

臺北市政府11日發布人事任命，以「穩中求進」為原則，原任秘書長的李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長，原任人事處長的王崇斌接任副秘書長，原任士林區長的林士斌升任副秘書長，士林區長一職則由原任青年局副局長的董晉曄接任。

拖吊亂象 北市要求揭露金額

雙北及桃園日前多起拖吊業者亂開價引爭議，北市交通局昨公告拖吊救援指引，須揭露消費資訊，違者限期改善，未改善最重可處十萬元，適用登記在台北市或拖吊行為、拖吊途中經過北市的業者。

