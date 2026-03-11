蔣市府人事大調動...連任關鍵年 蔣萬安4個字曝人事考量

北市前副市長李四川今將被徵召選新北市長。蔣市府今也宣布最新一波人事，原祕書長李泰興升任副市長，士林區長林士斌出任副秘書長；原副秘王玉芬升任秘書長；原人事處長王崇斌升任副秘；士林區長由原青年局副局長董晉曄接任。蔣萬安表示，這波人事重點就是「穩中求進」。

蔣萬安說，這次5位首長都是非常優秀傑出的文官，也包含青壯世代，希望藉由他們過去經驗跟專業，來持續推動擘畫各項市政。當然也希望能夠提振以及鼓舞我們整個文官體系，告訴大家只要努力，有表現就會被看到，不管在哪一個體系。

蔣說，他也期勉這5位優秀的同仁，能夠繼續在崗位上為台北市以及為所有的市民，做出更大的付出以及爭取更大的福祉。

媒體也問蔣，這波人事由李泰興接副市長，是否因財劃法統籌款增加，希望找一個財務專業副手？還有輝達落腳北市科，林士斌對地方熟悉？蔣萬安說，今年是他市府團隊的第一任第四年，重點就是「穩中求進」，希望藉由傑出文官過去的經驗跟專業，來持續的推動我們擘畫的各項市政。