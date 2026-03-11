青壯世代文官內升展新局 李泰興接任北市副市長

臺北市政府11日發布人事任命，以「穩中求進」為原則，原任秘書長的李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長，原任人事處長的王崇斌接任副秘書長，原任士林區長的林士斌升任副秘書長，士林區長一職則由原任青年局副局長的董晉曄接任。

臺北市政府表示，原任副市長的李四川有生涯規劃的新篇章，蔣萬安市長表達深切謝意與祝福，期盼李四川未來持續發光發熱、從不同角度增進市民福祉。李副市長任內協助大巨蛋完工啟用、推動大都更時代、捷運六線齊發2.0、公館圓環拆除，再到近期克服萬難，引進輝達（NVIDIA）首座海外總部入駐臺北，重大工程與施政背後都有李副市長的專業付出。

臺北市政府指出，今年是蔣萬安市長任期第四年，市府團隊以穩定為核心，全力落實任內開展的新政成果。市府也拔擢具國際視野的青壯世代文官內升，為市府團隊激發活力與創意；府級團隊中，張溫德副市長、王玉芬秘書長與林士斌副秘書長都是都市規劃及工程專業，建設臺北的腳步不停歇。

副市長李泰興是國立臺灣海洋大學航運管理學系碩士，現任臺北市政府秘書長，歷任新北市政府財政局局長、交通部主任秘書、臺灣港務股份有限公司總經理、交通部臺中港務局局長、交通部會計長、行政院主計總處副局長，兼具中央與地方、臺北與新北的治理經驗。他在秘書長任內跨局處協調資源調度，確保捷運六線齊發2.0等大規模公共建設加速推進，同時嚴守財政紀律，三年累計為市庫減少4億元的債息支出，近三年累計減債達274億元，位居全國地方政府之冠。他將以財政主計專業，推進市府資源活化與整合、強化臺北的經濟韌性。

王玉芬秘書長是美國賓夕法尼亞大學建築系碩士，現任臺北市政府副秘書長，歷任臺北市政府都市發展局局長、國家住宅及都市更新中心董事、臺北市政府都市發展局副局長、新北市政府都市更新處處長、新北市政府文化局副局長等職，行政閱歷橫跨中央與雙北；在副秘書長及都發局長任內，她是「大都更時代」的重要推手，近三年都更重建報核案件數為過去八年的2.3倍，更占六都案件總和近6成、居全國之冠。她將以具國際視野的都市計畫專業，加速實現臺北安全韌性與低碳安居家園的願景。