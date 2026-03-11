快訊

青壯世代文官內升展新局 李泰興接任北市副市長

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
台北市長蔣萬安（左）與台北市政府秘書長李泰興（右）。記者余承翰／攝影
臺北市政府11日發布人事任命，以「穩中求進」為原則，原任秘書長李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長，原任人事處長的王崇斌接任副秘書長，原任士林區長的林士斌升任副秘書長，士林區長一職則由原任青年局副局長的董晉曄接任。

臺北市政府表示，原任副市長的李四川有生涯規劃的新篇章，蔣萬安市長表達深切謝意與祝福，期盼李四川未來持續發光發熱、從不同角度增進市民福祉。李副市長任內協助大巨蛋完工啟用、推動大都更時代、捷運六線齊發2.0、公館圓環拆除，再到近期克服萬難，引進輝達（NVIDIA）首座海外總部入駐臺北，重大工程與施政背後都有李副市長的專業付出。

臺北市政府指出，今年是蔣萬安市長任期第四年，市府團隊以穩定為核心，全力落實任內開展的新政成果。市府也拔擢具國際視野的青壯世代文官內升，為市府團隊激發活力與創意；府級團隊中，張溫德副市長、王玉芬秘書長與林士斌副秘書長都是都市規劃及工程專業，建設臺北的腳步不停歇。

副市長李泰興是國立臺灣海洋大學航運管理學系碩士，現任臺北市政府秘書長，歷任新北市政府財政局局長、交通部主任秘書、臺灣港務股份有限公司總經理、交通部臺中港務局局長、交通部會計長、行政院主計總處副局長，兼具中央與地方、臺北與新北的治理經驗。他在秘書長任內跨局處協調資源調度，確保捷運六線齊發2.0等大規模公共建設加速推進，同時嚴守財政紀律，三年累計為市庫減少4億元的債息支出，近三年累計減債達274億元，位居全國地方政府之冠。他將以財政主計專業，推進市府資源活化與整合、強化臺北的經濟韌性。

王玉芬秘書長是美國賓夕法尼亞大學建築系碩士，現任臺北市政府副秘書長，歷任臺北市政府都市發展局局長、國家住宅及都市更新中心董事、臺北市政府都市發展局副局長、新北市政府都市更新處處長、新北市政府文化局副局長等職，行政閱歷橫跨中央與雙北；在副秘書長及都發局長任內，她是「大都更時代」的重要推手，近三年都更重建報核案件數為過去八年的2.3倍，更占六都案件總和近6成、居全國之冠。她將以具國際視野的都市計畫專業，加速實現臺北安全韌性與低碳安居家園的願景。

相關新聞

北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

台北市政府今日發布人事任命，原任秘書長的李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長。北市議員詹為元認為，這一波的副市長跟秘書長的任命，可以看得出蔣市長從健全北市市政平衡發展的角度來考量。以市政出發沒有過多的政治任命，以及政治意識形態的對立。先說結論，這絕對是台北市民之福。

蔣市府人事大調動...連任關鍵年 蔣萬安4個字曝人事考量

北市前副市長李四川今將被徵召選新北市長。蔣市府今也宣布最新一波人事，原祕書長李泰興升任副市長，士林區長林士斌出任副秘書長；原副秘王玉芬升任秘書長；原人事處長王崇斌升任副秘；士林區長由原青年局副局長董晉曄接任。蔣萬安表示，這波人事重點就是「穩中求進」。

李四川選新北誰接副市長？蔣萬安拍板：財政專長的「他」出任

北市前副市長李四川周一已請辭，今天國民黨將徵召參選新北市長。外界關注，蔣萬安團隊誰接任李四川的副市長職務？還有副秘書長尚缺一人，北市府今天宣布，由市府秘書長李泰興出任副市長、士林區公所區長林士斌出任副秘書長。

影／基隆廟口夜市後場油垢溢出水溝 惡臭濕滑民眾不敢走

基隆廟口夜市美食遠近馳名，吸引不少外地饕客來品嘗，但有民眾反映不少商家未落實油脂分離，仁三路29巷油垢從水溝溢出，不僅惡臭且容易滑倒。仁愛區公所已貼公告暫停民眾和機車通行，避免滑倒，將清油排汙，並計畫重新施作過低的水溝。環保局也表示將加強稽查、告發。

拖吊亂象 北市要求揭露金額

雙北及桃園日前多起拖吊業者亂開價引爭議，北市交通局昨公告拖吊救援指引，須揭露消費資訊，違者限期改善，未改善最重可處十萬元，適用登記在台北市或拖吊行為、拖吊途中經過北市的業者。

