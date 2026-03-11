李四川選新北誰接副市長？蔣萬安拍板：財政專長的「他」出任

北市前副市長李四川周一已請辭，今天國民黨將徵召參選新北市長。外界關注，蔣萬安團隊誰接任李四川的副市長職務？還有副秘書長尚缺一人，北市府今天宣布，由市府秘書長李泰興出任副市長、士林區公所區長林士斌出任副秘書長。

北市府今天透過新聞稿方式發布這波人事，北市府表示，由李泰興接任副市長；原任副秘書長的王玉芬升任秘書長，原任人事處長的王崇斌接任副秘書長，原任士林區長的林士斌則升任副秘書長，士林區長一職則由原任青年局副局長的董晉曄接任。

北市府今天發布人事任命，以「穩中求進」為原則，北市府表示，原任副市長的李四川有生涯規畫的新篇章，蔣萬安市長表達深切謝意與祝福，期盼李四川未來持續發光發熱、從不同角度增進市民福祉。李副市長任內協助大巨蛋完工啟用、推動大都更時代、捷運六線齊發2.0、公館圓環拆除，再到近期克服萬難，引進輝達（NVIDIA）首座海外總部入駐臺北，重大工程與施政背後都有李副市長的專業付出。

市府指出，今年是蔣萬安市長任期第四年，市府團隊以穩定為核心，全力落實任內開展的新政成果。市府也拔擢具國際視野的青壯世代文官內升，為市府團隊激發活力與創意；府級團隊中，張溫德副市長、王玉芬秘書長與林士斌副秘書長都是都市規劃及工程專業，建設臺北的腳步不停歇。

李泰興副市長是國立台灣海洋大學航運管理學系碩士，現任北市府秘書長，歷任新北市政府財政局局長、交通部主任秘書、台灣港務股份有限公司總經理、交通部台中港務局局長、交通部會計長、行政院主計總處副局長，兼具中央與地方、台北與新北的治理經驗。他在秘書長任內跨局處協調資源調度，確保捷運六線齊發2.0等大規模公共建設加速推進，同時嚴守財政紀律，三年累計為市庫減少4億元的債息支出，近三年累計減債達274億元，位居全國地方政府之冠。他將以財政主計專業，推進市府資源活化與整合、強化台北的經濟韌性。

王玉芬秘書長是美國賓夕法尼亞大學建築系碩士，現任台北市政府副秘書長，歷任台北市政府都市發展局局長、國家住宅及都市更新中心董事、台北市政府都市發展局副局長、新北市政府都市更新處處長、新北市政府文化局副局長等職，行政閱歷橫跨中央與雙北；在副秘書長及都發局長任內，她是「大都更時代」的重要推手，近三年都更重建報核案件數為過去八年的2.3倍，更占六都案件總和近6成、居全國之冠。她將以具國際視野的都市計畫專業，加速實現台北安全韌性與低碳安居家園的願景。

王崇斌副秘書長是國立台灣大學政治學系博士，現任台北市政府人事處長，歷任教育部人事處處長、桃園市政府人事處副處長、行政院人事行政總處副處長、行政院環境保護署人事室主任等職，兼具中央、臺北與桃園經驗；在人事處長任內，他致力落實市長多管齊下的留才策略、研擬工程機關執行重大專案獎勵金機制，同時也持續推動市府彈性工時、居家辦公等職場友善措施。北市府用人唯才，首見從人事體系拔擢升任副秘書長，也期許他發揮公共行政的本職學能，跨局處協調整合，推動更多「以人為本」的台北隊新政。

林士斌副秘書長是荷蘭阿姆斯特丹自由大學環境資源管理碩士以及逢甲大學土木水利工程研究所耐震設計碩士，現任北市士林區長，歷任北市南港區長、北市府參議，北市府工務局簡任技正、臺北市政府工務局水利工程處副總工程司、基隆市政府建設局技士等職，具備台北與基隆經驗，也具備第一線民政溝通、國際專業，以及工程背景。林士斌在士林及南港區長任內，有效協調包含輝達入駐北士科、環狀線捷運等在兩區建設的在地溝通。他將發揮工程專業與民政協調能力，加速推動重大工程建設、實現台北的「未來之都」願景。

據了解，今年是蔣萬安爭取連任相當關鍵的一年，立法院地方制度法通過後，台北市能有三位副市長、及副秘書長，蔣萬安當周拍板接任人選，由李泰興出任副市長，林士斌出任副秘，主要也是考量選舉年，團隊穩定為最優先。