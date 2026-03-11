聽新聞
拖吊亂象 北市要求揭露金額

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉／台北報導
北市昨公告「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」。圖／台北市交通局提供
北市昨公告「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」。圖／台北市交通局提供

雙北及桃園日前多起拖吊業者亂開價引爭議，北市交通局昨公告拖吊救援指引，須揭露消費資訊，違者限期改善，未改善最重可處十萬元，適用登記在台北市或拖吊行為、拖吊途中經過北市的業者。

交通局運輸管理科長謝霖霆表示，「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」要求業者在營業場所或網站清楚揭露收費標準，事前告知服務項目、報價與預估總額，現場追加須再取得當事人同意，未事先說明不得收取費用。

業者不得任意加價、不實收費或收取未告知費用，並不得以之作為留置車輛的正當事由，也不得有威脅、恐嚇、辱罵、欺騙或破壞等影響車主、駕駛人或受託人權益行為。

適用對象包含登記在台北市的拖吊業者、拖吊行為在台北市，以及拖吊途中經過台北市的業者，同時業者須保存錄音或對話紀錄至少六個月。

交通局表示，將通知違規業者限期改善，未改善者得處兩萬元以上、十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。如果非法強制要求留置車輛及索取高額拖救費用，若涉及詐欺、強制、恐嚇取財或其他刑事罪嫌，將由警方偵辦。

蔣萬安昨在市政會議肯定局處短時間內訂出指引，不只是行政規範的建立，更是市府打擊不肖業者、守護市民財產安全的具體行動。

蔣萬安說，面對市民痛點一定要主動出擊、提出解方，傷害市民權益的事、市民關注的議題，應主動討論、立刻行動，「寧可撈過界，不要三不管」。

