聽新聞
0:00 / 0:00

李四川辭職拚新北 議員促找科技人才接任

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
李四川辭職投入年底新北市長選舉，台北市多出一席副市長空缺，各界也好奇誰來補位。圖／聯合報系資料照片
李四川辭職投入年底新北市長選舉，台北市多出一席副市長空缺，各界也好奇誰來補位。圖／聯合報系資料照片

台北市前副市長李四川離職投入年底新北市長大選，外界好奇由誰接任，國民黨議員曾獻瑩呼籲不應政治安排或選舉卡位，應找具科技產業背景人選；在野呼籲盡快針對現階段缺陷補足專業人才，避免淪為政治酬庸。北市府回應，安排確認後會對外說明。

曾獻瑩表示，李四川任內偏重硬體建設、工程治理與市政協調，任務已告一段落，接下來市府團隊應把重點放在數位治理、ＡＩ應用、行政流程自動化與產業鏈結。

他說，少子化與高齡化已使城市人力結構出現根本改變，北市府需要能與國際科技產業對話、理解ＡＩ邏輯、推動行政升級的「城市ＣＴＯ」，若市長蔣萬安能延攬具跨國科技企業、高階管理或科技整合實戰經驗的人才入閣，就是對外界宣示，台北成為最願意擁抱ＡＩ、最有決心推動治理創新的城市。

民眾黨議員陳宥丞表示，現任副市長包含教育背景林奕華都市計畫背景張溫德，第三位副市長應是具有產業背景且超越黨派的女性，蔣市府應趕緊對外宣布，讓市政運作更順暢。

民進黨議員陳賢蔚指出，李四川離開對蔣萬安絕對是重大損失，市政如麻，不管是輝達即將進駐、交通壅塞問題都急需統籌人才，市府應正視這些問題並尋覓相關背景專業人士，避免政治酬庸。

議員許淑華認為，北市都更需要有執行力、果斷人才，現任副秘書長王玉芬曾提出多項都更政見，若擔任副市長可以很快上手。

許淑華 都市計畫 林奕華 李四川 蔣萬安 曾獻瑩

延伸閱讀

誰來補李四川副市長缺？在野點3問題待解：對蔣萬安絕對是重大損失

國民黨11日徵召 李四川新北暖身

觀察站／藍新北隊就位 李四川「耐打」大考驗

國民黨新北小雞 憂藍白若被分化 恐綠營得利

相關新聞

拖吊亂象 北市要求揭露金額

雙北及桃園日前多起拖吊業者亂開價引爭議，北市交通局昨公告拖吊救援指引，須揭露消費資訊，違者限期改善，未改善最重可處十萬元，適用登記在台北市或拖吊行為、拖吊途中經過北市的業者。

廣角鏡／新北石碇吊腳樓 等待改造

新北市長侯友宜行動治理行腳接近尾聲，昨前往石碇區，有里長提案指石碇老街早年繁華如今漸沒落，建議市府協助改善老街風貌，並保存吊腳樓特色建築。侯市長指示城鄉局介入輔導，因吊腳樓涉及水利與安全議題，需跨局處評估，市府將先從環境景觀改善著手。

李四川辭職拚新北 議員促找科技人才接任

台北市前副市長李四川離職投入年底新北市長大選，外界好奇由誰接任，國民黨議員曾獻瑩呼籲不應政治安排或選舉卡位，應找具科技產業背景人選；在野呼籲盡快針對現階段缺陷補足專業人才，避免淪為政治酬庸。北市府回應，安排確認後會對外說明。

活化國有地 汐止區大安街公有收費停車場4月中啟用

汐止區大安街有住家有工廠，長期以來都有停車位不足問題，甚至車子亂停造成不少糾紛，所以在去年相關單位會勘後，新北市政府整地規劃公有收費停車場，現在施作完成，只等台電接電後再設置柵欄，立委廖先翔也特地到現場關心進度，預計停車場會在今年4月中正式營運。

地方盼新北市府改造石碇吊腳樓 侯友宜行動治理承諾協助

新北市長侯友宜行動治理座談會接近尾聲，侯友宜今率市府團隊前往石碇及坪林主持行動治理座談，有里長提案，石碇老街早年繁華，如今沒落，建議市府協助改善老街周遭風貌，並將當地吊腳樓特色建築也納入評估，或協助向中央爭取補助，翻新老街風貌。

火速公告「拖吊救援指引」防亂開價 蔣萬安1句話曝執政核心

雙北及桃園日前多起拖吊業者亂開價爭議，北市交通局今公告托吊救援指引，需透明消費資訊，違者限期改善，未改善得處2萬以上、10萬以下罰鍰。市長蔣萬安今市政會議肯定局處這麼快訂出指引，並要求局處「寧可撈過界，不要三不管」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。