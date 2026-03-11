李四川辭職拚新北 議員促找科技人才接任

台北市前副市長李四川離職投入年底新北市長大選，外界好奇由誰接任，國民黨議員曾獻瑩呼籲不應政治安排或選舉卡位，應找具科技產業背景人選；在野呼籲盡快針對現階段缺陷補足專業人才，避免淪為政治酬庸。北市府回應，安排確認後會對外說明。

曾獻瑩表示，李四川任內偏重硬體建設、工程治理與市政協調，任務已告一段落，接下來市府團隊應把重點放在數位治理、ＡＩ應用、行政流程自動化與產業鏈結。

他說，少子化與高齡化已使城市人力結構出現根本改變，北市府需要能與國際科技產業對話、理解ＡＩ邏輯、推動行政升級的「城市ＣＴＯ」，若市長蔣萬安能延攬具跨國科技企業、高階管理或科技整合實戰經驗的人才入閣，就是對外界宣示，台北成為最願意擁抱ＡＩ、最有決心推動治理創新的城市。

民眾黨議員陳宥丞表示，現任副市長包含教育背景林奕華、都市計畫背景張溫德，第三位副市長應是具有產業背景且超越黨派的女性，蔣市府應趕緊對外宣布，讓市政運作更順暢。

民進黨議員陳賢蔚指出，李四川離開對蔣萬安絕對是重大損失，市政如麻，不管是輝達即將進駐、交通壅塞問題都急需統籌人才，市府應正視這些問題並尋覓相關背景專業人士，避免政治酬庸。

議員許淑華認為，北市都更需要有執行力、果斷人才，現任副秘書長王玉芬曾提出多項都更政見，若擔任副市長可以很快上手。