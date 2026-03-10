新北石碇坪林座談 允路燈線路地下化、規劃停車場

快訊

中央社／ 新北10日電

新北市石碇、坪林區今天召開行動治理座談會，市長侯友宜允列管塗潭道路電線與路燈線路地下化，改善千島湖幹道視野，今年也將完成坪林實中地下停車場相關規劃，紓解假日車潮。

侯友宜今天率領市府團隊前往石碇及坪林區展開行動治理座談會，石碇場次中，有里長提出老街更新修繕及吊腳樓維護需求。侯友宜指示城鄉局，針對老街空間改造應積極介入輔導，協助地方提出補助申請與評估。

此外，塗潭道路電線與路燈線路地下化案，市府將納入年度列管案件持續追蹤，屆時千島湖重要幹道的景觀視野將更開闊。

侯友宜在坪林行動治理座談會中，特別針對坪林實驗中學地下停車場做出裁示，要求相關單位今年完成規劃，該停車場完工後將能緩解假日車潮，為坪林觀光產業注入新動能。

另外，坪林的里長共同提案建議坪林實驗中學下方親水公園更新，水利局初步規劃，將配合今年區公所8月移樹施工完成後，9月入場施作斜坡道，屆時將結合在地茶文化特色與自然水岸，提供里民與遊客更完善的遊憩空間。

