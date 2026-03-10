新北石碇坪林座談 允路燈線路地下化、規劃停車場

北市副市長李四川昨最後一天在北市府上班，市長蔣萬安幫李四川舉辦歡送會，工務局同仁幫李四川創作一首Rap，歌詞滿滿的祝福與感謝，李四川今天也在臉書貼文驚喜說「他們竟然為我作了一首Rap！好在沒有要我當場配舞。」

