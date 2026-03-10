新北：兒童卡升級悠遊卡2代卡 生活學習更便利

快訊

中央社／ 新北10日電

新北市交通局今天表示，今年的小一新生將於9月開學後，即可領取全面升級為悠遊卡2代卡的兒童卡，居家就能使用手機加值等服務，打造學童更安全便利的學習與生活環境。

交通局新聞稿指出，為提升學童搭乘公共運輸及日常使用的便利性，新北市兒童悠遊卡將全面升級為悠遊卡2代卡。今年入學的小一新生開學後即可領取。

交通局表示，全新的2代卡除了可搭乘公車、捷運等公共運輸外，還可結合「新北鮮奶幸福週」政策，透過卡片智慧化與數位化服務，打造學童更便利、安全的學習與生活環境。

交通局簡任技正吳政諺表示，悠遊卡2代卡採用新一代晶片與感應技術，除了交易速度更快、資料安全性更高外，也強化行動服務功能，過去家長若要加值或購買定期票，多半需要到捷運站或超商操作。

他表示，如今，家長只要持有具備NFC功能的智慧型手機，在家即可透過手機感應卡片進行自動加值、查詢交易紀錄、查詢卡片餘額等功能，大幅提升使用便利性，也讓家長更輕鬆管理孩子的悠遊卡使用情形。

新北 公共運輸 悠遊卡

