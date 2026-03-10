淡海國小周邊車速過快 擬增設限速標示守護學童

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
會勘討論後續將增設限速標誌，並在路面增畫明顯的減速標示與警示標線，以提醒駕駛人進入學區範圍應減速慢行，提升整體交通安全環境。圖／紅樹林有線電視提供
會勘討論後續將增設限速標誌，並在路面增畫明顯的減速標示與警示標線，以提醒駕駛人進入學區範圍應減速慢行，提升整體交通安全環境。圖／紅樹林有線電視提供

位於淡海國小周邊的新市二路二段與崁頂三路，因道路寬敞筆直，過去長期缺乏限速標線與相關警示設施，導致部分車輛行經時車速過快，影響學童上下課與周邊行人通行安全。地方居民與家長多次反映，希望能加強交通安全措施。對此，崁頂里長吳庭岳接獲里民反映後，立即向相關單位提出建議，並由市議員鄭宇恩會同新北市交通局及淡水區公所等相關單位到現場進行會勘，實地檢視道路交通狀況與學童通學動線，研議改善方案。

崁頂里長吳庭岳表示，淡海新市鎮人口持續成長，學區周邊交通安全更顯重要，感謝市議員鄭宇恩及市府相關單位重視地方需求，透過會勘後迅速提出改善措施，未來也將持續關注道路安全狀況，確保學童與居民的通行安全。

市議員鄭宇恩表示，經現場討論後，相關單位決議將於主要幹道及支線路段增設限速標誌，並在路面增畫明顯的減速標示與警示標線，以提醒駕駛人進入學區範圍應減速慢行，提升整體交通安全環境。也呼籲，學校周邊屬於通學重要路段，駕駛人行經時應主動減速慢行、禮讓行人，共同維護學童上下學與行人的交通安全，打造更安心的學習與生活環境。

