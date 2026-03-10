淡水區新民里免費癌症篩檢 守護居民健康參與踴躍

為提升社區居民健康意識與早期癌症預防觀念，新北市淡水區新民里長林聖傑與淡水區衛生所合作舉辦「115年免費癌症篩檢活動」，地點就設在新民公園旁，提供多項免費檢查服務，吸引許多居民前往參與。

里長表示，這次篩檢項目包括女性子宮頸抹片檢查、乳房攝影檢查，以及大腸癌初步糞便篩檢，另外，針對有家族史或高風險族群，也提供每兩年一次的口腔黏膜篩檢服務，希望透過定期檢查，讓民眾能及早發現、及早治療，降低癌症對健康造成的威脅。

活動當天不少居民一早就前往排隊登記，參與情形相當踴躍。里長林聖傑表示，感謝淡水區衛生所提供專業醫療資源，讓社區居民能在住家附近就能接受完善的健康檢查，也希望透過這樣的合作機會，把健康服務帶進社區，鼓勵更多民眾重視定期篩檢的重要性。

林聖傑也指出，未來將持續與衛生單位合作推動各項健康促進活動，讓社區居民能獲得更多醫療與健康資訊，共同守護里民的身體健康，打造更健康、安心的生活環境。