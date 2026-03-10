快訊

保障消費者權益 北市訂定「道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
台北市政府交通局已訂定「臺北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」規範業者作業程序。圖／台北市政府交通局提供
台北市政府交通局已訂定「臺北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」規範業者作業程序。圖／台北市政府交通局提供

近來不少不肖業者，趁民眾車輛故障時坐地起價，為保障消費者道路救援消費權益，台北市政府交通局已訂定「臺北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」規範業者作業程序，並自即日起實施。凡從事道路救援及拖救作業之業者，應依消費者保護法及台北市消費者保護自治條例等相關規定辦理。

本指引三大核心為消費資訊全面透明化、建立「拖救前、中、後」標準作業程序（SOP）及明定違法可能涉及之刑法法律責任。明確要求業者於營業場所或網站清楚揭露收費標準，須事前告知服務項目、報價與預估總額，若現場需追加項目必須再次取得同意，未事先說明之費用不得收取，以及業者須保存錄音或對話紀錄至少6個月，保障業者與消費者各自權益。業者不得任意加價、不實收費或收取未告知費用，並不得以之作為留置車輛之正當事由；也不得有威脅、恐嚇、辱罵、欺騙或破壞等影響車主、駕駛人或受託人權益之行為。

台北市政府提醒民眾，如遇到道路救援或拖吊需求，請先靜下心來不要慌張，可先洽詢保險公司或信用卡公司合作的拖吊業者協助。在接受拖吊服務前先向廠商詢問清楚相關收費標準。遇到超出約定的收費或遭扣車等不合理情形，可以報警處理。

台北市政府呼籲，業者應遵守「臺北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，依消費者保護法及台北市消費者保護自治條例規定，違規業者經通知限期改善仍未改善者，得處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰；如非法強制要求留置車輛及索取高額拖救費用，若涉及詐欺、強制、恐嚇取財或其他刑事罪嫌，警方將即刻偵辦，並按個案情形通報相關目的事業主管機關依法辦理，切勿以身試法。

