快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

汐止區綠色廊道炮杖花滿開 橘花成串宛如黃金隧道

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
禮門里綠色廊道炮杖花盛開，歡迎民眾來賞花。圖／觀天下有線電視提供
禮門里綠色廊道炮杖花盛開，歡迎民眾來賞花。圖／觀天下有線電視提供

春天到了，除了櫻花、杜鵑盛開，在汐止區禮門里沿著基隆河畔的綠色廊道，現在棚架上開滿了炮杖花，橘色花朵綿延150公尺，就好像黃金隧道一樣，里長李朝發也歡迎大家來散步賞花。

這一段廊道沿途都有不同的植物生態，一年四季也都有不同的花開景色，以藤架來說，原本上頭爬滿了紫藤、錦屏滕，不過現在則是炮杖花盛開，成串的橘色花朵垂落下來，再從另一個角度，從上往下看過去，遍佈滿開的花，就好像金色隧道，花開這麼美，其實里辦公處也費了不少工夫，在開花前都會發動志工大修整理，讓今年花況更好。

禮門里長李朝發表示，里內綠色廊道的炮杖花從過年後陸續盛開，而且只要日曬充足，就會越開越多，開的很美，而且為了花況一年比一年好，所以每一年都要要修剪整理，有時候藤蔓長的比較亂，就要修剪一下，日照也比較照的到，就會開的更美。

汐止

延伸閱讀

綠美化加環保創意 汐止區禮門里拼環境五星12連霸

相關新聞

火速公告「拖吊救援指引」防亂開價 蔣萬安1句話曝執政核心

雙北及桃園日前多起拖吊業者亂開價爭議，北市交通局今公告托吊救援指引，需透明消費資訊，違者限期改善，未改善得處2萬以上、10萬以下罰鍰。市長蔣萬安今市政會議肯定局處這麼快訂出指引，並要求局處「寧可撈過界，不要三不管」。

活化國有地 汐止區大安街公有收費停車場4月中啟用

汐止區大安街有住家有工廠，長期以來都有停車位不足問題，甚至車子亂停造成不少糾紛，所以在去年相關單位會勘後，新北市政府整地規劃公有收費停車場，現在施作完成，只等台電接電後再設置柵欄，立委廖先翔也特地到現場關心進度，預計停車場會在今年4月中正式營運。

地方盼新北市府改造石碇吊腳樓 侯友宜行動治理承諾協助

新北市長侯友宜行動治理座談會接近尾聲，侯友宜今率市府團隊前往石碇及坪林主持行動治理座談，有里長提案，石碇老街早年繁華，如今沒落，建議市府協助改善老街周遭風貌，並將當地吊腳樓特色建築也納入評估，或協助向中央爭取補助，翻新老街風貌。

公所司機開畫展 「文藝區長」為每幅畫撰詩篇傳美談

台南市六甲區公所司機林志強長期鍾情鳥禽觀察，非科班出身的他以大膽用色與獨特視角創作多幅鳥禽畫作；素有「文藝區長」之稱的六甲區長陳啟榮更為每幅畫作撰寫詩篇，讓外界更清楚了解作品意境。

影／北市石牌驚見神祕水流？ 里長嘆找不到源頭「沒人要管」

北市石牌地區一條水溝不明冒出水流，晴雨天都有水排出，相關單位遍尋不到原因。當地里長黃勝宗說，前年開始流水，水量多達好幾個游泳池，市府應盡辦法找出漏水源頭，各單位踢皮球，最後倒楣是里民和國家資源的浪費。市府研判，可能是地表的伏流水。

「不需華麗...專業是唯一」工務同仁創作Rap歡送 李四川感動曝心情

北市副市長李四川昨最後一天在北市府上班，市長蔣萬安幫李四川舉辦歡送會，工務局同仁幫李四川創作一首Rap，歌詞滿滿的祝福與感謝，李四川今天也在臉書貼文驚喜說「他們竟然為我作了一首Rap！好在沒有要我當場配舞。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。