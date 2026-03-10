汐止區綠色廊道炮杖花滿開 橘花成串宛如黃金隧道

春天到了，除了櫻花、杜鵑盛開，在汐止區禮門里沿著基隆河畔的綠色廊道，現在棚架上開滿了炮杖花，橘色花朵綿延150公尺，就好像黃金隧道一樣，里長李朝發也歡迎大家來散步賞花。

這一段廊道沿途都有不同的植物生態，一年四季也都有不同的花開景色，以藤架來說，原本上頭爬滿了紫藤、錦屏滕，不過現在則是炮杖花盛開，成串的橘色花朵垂落下來，再從另一個角度，從上往下看過去，遍佈滿開的花，就好像金色隧道，花開這麼美，其實里辦公處也費了不少工夫，在開花前都會發動志工大修整理，讓今年花況更好。

禮門里長李朝發表示，里內綠色廊道的炮杖花從過年後陸續盛開，而且只要日曬充足，就會越開越多，開的很美，而且為了花況一年比一年好，所以每一年都要要修剪整理，有時候藤蔓長的比較亂，就要修剪一下，日照也比較照的到，就會開的更美。