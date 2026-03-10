地方盼新北市府改造石碇吊腳樓 侯友宜行動治理承諾協助

新北市長侯友宜行動治理座談會接近尾聲，侯友宜今率市府團隊前往石碇及坪林主持行動治理座談，有里長提案，石碇老街早年繁華，如今沒落，建議市府協助改善老街周遭風貌，並將當地吊腳樓特色建築也納入評估，或協助向中央爭取補助，翻新老街風貌。

石碇老街的吊腳樓是石碇老街具代表性的特殊建築景觀，當地腹地狹小，居民為增加生活空間，發展出將房屋懸空於河床上方，僅靠幾根石柱或木柱撐起的獨特結構，外觀看起來就像房屋「吊」在溪畔，因而得名。

石碇里里長王銘勇提案表示，希望透過石碇小鎮都市計畫變更修正，或向中央申請補助。老街一家茶葉行則指，現在假日遊客也回流跡象，但平日遊客確實較少，且天氣濕冷更影響遊客出遊意願，如果老街能翻新，對觀光確實有助益。

侯友宜今表示，今年財劃法新北分得的全國人均最少，但還是有增加，有加就很感謝，石碇擁有豐富的自然與文化地景，市府將透過老街景觀修繕、交通配套及生態平衡，守護市民生活品質，實現安居的施政願景。

侯友宜談到，行動治理座談其實就是回顧、檢視各項市政推動的進度，經費將優先投入基礎建設與社會福利加碼，大家一起把事情做到位，讓地區發展能夠更好。針對里長提出老街更新修繕及吊腳樓維護需求，侯友宜現場指示城鄉局應積極介入輔導，協助地方依照相關規定提出補助申請與評估。

新北城鄉局表示，將會與景觀總顧問團隊協助盤查老街適合點位，輔導提案相關空間改造的補助。

里長提案，石碇老街早年繁華如今沒落，建議市府協助改善老街周遭風貌，並將當地吊腳樓特色建築也納入評估，或協助向中央爭取補助。記者林媛玲／攝影