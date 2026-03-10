快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

地方盼新北市府改造石碇吊腳樓 侯友宜行動治理承諾協助

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
里長提案，石碇老街早年繁華如今沒落，建議市府協助改善老街周遭風貌，並將當地吊腳樓特色建築也納入評估，或協助向中央爭取補助。記者林媛玲／攝影
里長提案，石碇老街早年繁華如今沒落，建議市府協助改善老街周遭風貌，並將當地吊腳樓特色建築也納入評估，或協助向中央爭取補助。記者林媛玲／攝影

新北市長侯友宜行動治理座談會接近尾聲，侯友宜今率市府團隊前往石碇及坪林主持行動治理座談，有里長提案，石碇老街早年繁華，如今沒落，建議市府協助改善老街周遭風貌，並將當地吊腳樓特色建築也納入評估，或協助向中央爭取補助，翻新老街風貌。

石碇老街的吊腳樓是石碇老街具代表性的特殊建築景觀，當地腹地狹小，居民為增加生活空間，發展出將房屋懸空於河床上方，僅靠幾根石柱或木柱撐起的獨特結構，外觀看起來就像房屋「吊」在溪畔，因而得名。

石碇里里長王銘勇提案表示，希望透過石碇小鎮都市計畫變更修正，或向中央申請補助。老街一家茶葉行則指，現在假日遊客也回流跡象，但平日遊客確實較少，且天氣濕冷更影響遊客出遊意願，如果老街能翻新，對觀光確實有助益。

侯友宜今表示，今年財劃法新北分得的全國人均最少，但還是有增加，有加就很感謝，石碇擁有豐富的自然與文化地景，市府將透過老街景觀修繕、交通配套及生態平衡，守護市民生活品質，實現安居的施政願景。

侯友宜談到，行動治理座談其實就是回顧、檢視各項市政推動的進度，經費將優先投入基礎建設與社會福利加碼，大家一起把事情做到位，讓地區發展能夠更好。針對里長提出老街更新修繕及吊腳樓維護需求，侯友宜現場指示城鄉局應積極介入輔導，協助地方依照相關規定提出補助申請與評估。

新北城鄉局表示，將會與景觀總顧問團隊協助盤查老街適合點位，輔導提案相關空間改造的補助。

里長提案，石碇老街早年繁華如今沒落，建議市府協助改善老街周遭風貌，並將當地吊腳樓特色建築也納入評估，或協助向中央爭取補助。記者林媛玲／攝影
里長提案，石碇老街早年繁華如今沒落，建議市府協助改善老街周遭風貌，並將當地吊腳樓特色建築也納入評估，或協助向中央爭取補助。記者林媛玲／攝影

新北市長侯友宜率市府團隊前往石碇主持行動治理座談。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜率市府團隊前往石碇主持行動治理座談。記者林媛玲／攝影

新北 都市計畫 石碇 侯友宜

延伸閱讀

新北再推公辦都更 新店民安段簽約活化安坑地區

石碇吊腳樓具特色卻缺身分 專家籲整體規畫保存老街風貌

陳儀君接任新北議會國民黨團書記長 設政策智庫迎戰2026

新北金山第一公有市場改建 拚後年回歸營業

相關新聞

火速公告「托吊救援指引」防亂開價 蔣萬安1句話曝執政核心

雙北及桃園日前多起拖吊業者亂開價爭議，北市交通局今公告托吊救援指引，需透明消費資訊，違者限期改善，未改善得處2萬以上、10萬以下罰鍰。市長蔣萬安今市政會議肯定局處這麼快訂出指引，並要求局處「寧可撈過界，不要三不管」。

地方盼新北市府改造石碇吊腳樓 侯友宜行動治理承諾協助

新北市長侯友宜行動治理座談會接近尾聲，侯友宜今率市府團隊前往石碇及坪林主持行動治理座談，有里長提案，石碇老街早年繁華，如今沒落，建議市府協助改善老街周遭風貌，並將當地吊腳樓特色建築也納入評估，或協助向中央爭取補助，翻新老街風貌。

公所司機開畫展 「文藝區長」為每幅畫撰詩篇傳美談

台南市六甲區公所司機林志強長期鍾情鳥禽觀察，非科班出身的他以大膽用色與獨特視角創作多幅鳥禽畫作；素有「文藝區長」之稱的六甲區長陳啟榮更為每幅畫作撰寫詩篇，讓外界更清楚了解作品意境。

影／北市石牌驚見神祕水流？ 里長嘆找不到源頭「沒人要管」

北市石牌地區一條水溝不明冒出水流，晴雨天都有水排出，相關單位遍尋不到原因。當地里長黃勝宗說，前年開始流水，水量多達好幾個游泳池，市府應盡辦法找出漏水源頭，各單位踢皮球，最後倒楣是里民和國家資源的浪費。市府研判，可能是地表的伏流水。

「不需華麗...專業是唯一」工務同仁創作Rap歡送 李四川感動曝心情

北市副市長李四川昨最後一天在北市府上班，市長蔣萬安幫李四川舉辦歡送會，工務局同仁幫李四川創作一首Rap，歌詞滿滿的祝福與感謝，李四川今天也在臉書貼文驚喜說「他們竟然為我作了一首Rap！好在沒有要我當場配舞。」

「妹妹困擾反覆不停」誇大廣告業者罰不怕 新北公布違規榜首是它

新北市衛生今公布去年轄內食品、化粧品、藥品及一般商品違規廣告，共開罰885件，罰款達6089萬餘元。違規廣告居冠的業者去年就遭開罰44次，其中，產品包括有宣稱改善女性泌尿道困擾的蔓越莓私密益菌膠囊等多項食品，累計遭衛生局裁罰的金額達240.8萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。