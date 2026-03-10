快訊

活化國有地 汐止區大安街公有收費停車場4月中啟用

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
大安街公有收費停車場預計4月中就可以正式營運。圖／觀天下有線電視提供
汐止區大安街有住家有工廠，長期以來都有停車位不足問題，甚至車子亂停造成不少糾紛，所以在去年相關單位會勘後，新北市政府整地規劃公有收費停車場，現在施作完成，只等台電接電後再設置柵欄，立委廖先翔也特地到現場關心進度，預計停車場會在今年4月中正式營運。

保安里長蘇忠吉說，大安街進來停車空間非常少，只有56巷底的空地，產權是屬於國有財產署，之前因為民眾發生停車糾紛，所以有民眾向國有財產署檢舉，停放車輛違反使用的問題，國財署就把地封閉，造成民眾停車更困難，當時就有請立委廖先翔幫忙協調國有財產署跟市政府，請市政府協助做管理跟規劃，目前地面已經重鋪柏油，停車格也畫設完成，目前共有56格的停車格，包含2個身障停車格、2個婦幼停車格，另外，這塊空地之前都沒有管理，大家隨意停車引起糾紛、垃圾也亂丟，現在新北市政府規劃好之後，不但讓環境變乾淨，車子停放也井然有序。

立法委員廖先翔表示，在大安街底有一塊國有地，但早期都沒有管理，附近民眾都會把車停在這裡，只是國有地使用有相關的規範圍，所以國有財產署為了管理問題，就用鐵圍籬圍起來，其實在2年前就有爭取新北市政府跟國有財產署合闢停車場，只是那時適逢選舉，有一些政治議題，導致公家機關擔心衍生其他問題，這個案子就擱置了，但選完了還是希望國有地空間應該要好好利用。

廖先翔提到，後續在新北市政府跟國有財產署的合作之下，在去年辦理會勘，目前地都整好了，標線也畫好了，現在就等台電來接電，之後就可以設置柵欄跟收費設施，預計4月中就可以正式營運，希望透過公家單位管理，讓停車空間更符合規範，同時透過收費，讓車格使用有流動性，讓民眾都有公平使用的機會，希望讓附近的商家或民眾有更多的停車空間使用。

