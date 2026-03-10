新北雙溪區松年大學開課 揮毫書畫展現「活到老學到老」
新北市銀髮大學—松年大學雙溪分校春季班今(10)日陸續開課，上午由書畫班率先舉行開學儀式，現場氣氛溫馨熱絡，今年書畫班再度吸引長者踴躍參與，並新增三名學員加入學習行列，展現長者們「活到老、學到老」的精神。雙溪區長劉盈良也特地到場關心學員，與長者們親切交流，為新學期揭開序幕。
雙溪區長劉盈良表示，松年大學長期致力於推動銀髮族終身學習，透過多元課程讓長者走出家門、拓展人際關係，同時保持身心活力。書畫課程更是深受學員喜愛，許多長者在老師指導下逐步提升技巧，也在創作中找到成就感。
隨著春季班正式展開，學員們滿懷期待投入學習，希望在新學期中持續精進書畫技巧，享受藝術帶來的樂趣，透過書畫課程，學員們不僅能培養藝術興趣，也能在揮毫運筆之間陶冶心性、交流情誼，讓退休生活更加充實多彩。
