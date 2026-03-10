快訊

國民黨新北議員今起領表登記 傳侯家軍戴湘儀放棄連任

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛／新北報導
新北市議會2026年改選議員席次有68席，國民黨新北市黨部公告提名38席，力拚過半。今天是國民黨新北議員領表登記首日，截至下午4點截止，共有32人前往領表，已有19人登記。外傳侯家軍戴湘儀放棄連任，戴低調表示待明天領表截止日再統一發布聲明。

2026九合一選舉

國民黨新北市黨部領表及登記首日，較受外界矚目的第三選舉區（新莊區）將提名3席，包含婦女保障名額1席，領表首日已有兩名女性新秀登記參選，仍未見戴湘儀現身。

據傳戴湘儀欲放棄連任，2天前市長參選人李四川出席一場新莊地方公開活動時，新莊區一名里長當場在台上宣布「戴湘儀這一任不選了」，讓在場的戴湘儀分外尷尬，今向戴湘儀查證，她僅低調表示，待明天領表結束後再統一發聲明，未否認外界傳聞。

另，第八選區（土樹三鶯選區）的黃永昌原本要接棒給兒子黃承鋒，黃承鋒在民眾黨初選卻意外落馬，黃承鋒向黨中央申請複查，目前未有結論。黃永昌認為民眾黨初選民調因加權失真，黃永昌原本要交棒，卻仍完成黨內登記，他說「必須要有預備方案」，後續如何發展就順勢而為。

由於黃永昌涉入助理費案，雖判緩刑，卻可能影響參選資格，能否選到底尚有變數。

國民黨3月10日各選舉區領表登記情形如下：

第一選舉區（淡水區、八里區、三芝區、石門區）提名3席含婦女1席：

領表：陳偉杰、呂鈞鴻

登記：陳偉杰、呂鈞鴻

第二選舉區（五股區、泰山區、林口區）提名4席含婦女1席：

領表：蔡佩呈、蔡淑君

登記：蔡淑君

第三選舉區（新莊區）提名3席含婦女1席：

領表：蕭夙玲、王珮宇、蔣根煌

登記：王珮宇、蔣根煌

第四選舉區（三重區、蘆洲區）提名3席含婦女1席：

領表：王威元、蔡政呈、黃桂蘭

登記：王威元、黃桂蘭

第五選舉區（板橋區）提名5席含婦女1席：

領表：林國春、曾煥嘉、劉美芳、鄧凱勛、周韋翰、陳金華

登記：林國春、劉美芳

第六選舉區（中和區）提名4席含婦女1席：

領表：陳錦錠、邱峰堯、游輝宂。

登記：陳錦錠、邱峰堯、游輝宂。

第七選舉區（永和區）提名2席：

領表：陳鴻源、陳以樂

登記：無

第八選舉區（土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區）提名4席含婦女1席：

領表：林金結、呂家愷、黃永昌

登記：林金結、呂家愷、黃永昌

第九選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）提名4席含婦女1席：

領表：邸聖德、黃心華

登記：無

第十選舉區（瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）提名1席：

領表：無

登記：無

第十一選舉區（汐止區、金山區、萬里區）提名2席含婦女1席：

領表：何元楷、白珮茹、陶威中、蕭敬嚴

登記：何元楷、白珮茹、陶威中

第十二選舉區（平地原住民）提名2席含婦女1席：

領表：楊春妹

登記：楊春妹

第十三選舉區（山地原住民）提名1席：

領表：何應明

登記：無

2026選戰逐漸升溫，國民黨新北市黨部今辦理黨內議員領表登記。記者王慧瑛／攝影
2026選戰逐漸升溫，國民黨新北市黨部今辦理黨內議員領表登記。記者王慧瑛／攝影

