國民黨新北議員今起領表登記 傳侯家軍戴湘儀放棄連任

新北市議會2026年改選議員席次有68席，國民黨新北市黨部公告提名38席，力拚過半。今天是國民黨新北議員領表登記首日，截至下午4點截止，共有32人前往領表，已有19人登記。外傳侯家軍戴湘儀放棄連任，戴低調表示待明天領表截止日再統一發布聲明。

國民黨新北市黨部領表及登記首日，較受外界矚目的第三選舉區（新莊區）將提名3席，包含婦女保障名額1席，領表首日已有兩名女性新秀登記參選，仍未見戴湘儀現身。

據傳戴湘儀欲放棄連任，2天前市長參選人李四川出席一場新莊地方公開活動時，新莊區一名里長當場在台上宣布「戴湘儀這一任不選了」，讓在場的戴湘儀分外尷尬，今向戴湘儀查證，她僅低調表示，待明天領表結束後再統一發聲明，未否認外界傳聞。

另，第八選區（土樹三鶯選區）的黃永昌原本要接棒給兒子黃承鋒，黃承鋒在民眾黨初選卻意外落馬，黃承鋒向黨中央申請複查，目前未有結論。黃永昌認為民眾黨初選民調因加權失真，黃永昌原本要交棒，卻仍完成黨內登記，他說「必須要有預備方案」，後續如何發展就順勢而為。

由於黃永昌涉入助理費案，雖判緩刑，卻可能影響參選資格，能否選到底尚有變數。

國民黨3月10日各選舉區領表登記情形如下：

2026選戰逐漸升溫，國民黨新北市黨部今辦理黨內議員領表登記。記者王慧瑛／攝影

外傳侯家軍戴湘儀放棄連任，戴低調表示待明天領表截止日再統一發布聲明。圖／戴湘儀提供